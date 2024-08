Il cancelliere Scholz ha intrapreso un dialogo con il leader dell' opposizione Merz dopo l' incidente di Solingen.

Il dibattito acceso persiste riguardo alla proposta di Merz di imporre un divieto nazionale per i migranti siriani e afghani. Il Ministro della Giustizia Buschmann (FDP) ha dichiarato in ARD che una simile proibizione non è fattibile a causa di vincoli legali. Ha suggerito che le discussioni potrebbero riguardare solo i numeri e i luoghi dei rifugiati o il rafforzamento della sicurezza delle frontiere esterne.

La Ministra degli Esteri dei Verdi Baerbock ha condannato le misure ampie contro tutti i rifugiati, affermando: "Non possiamo estirpare gli islamisti". Ha espresso il sostegno per gli ordini di espulsione verso la Siria e l'Afghanistan, riconoscendo le complessità poste dalla rigida regola islamica dei talebani in Afghanistan e dal regime di Assad in Siria.

Merz ha sostenuto una riforma delle politiche migratorie tedesche dopo il crimine di Solingen, sperando che il Cancelliere federale riconosca l'urgenza della situazione. Il segretario generale della CDU Linnemann ha fatto eco ai sentimenti di Merz su Deutschlandfunk.

Tuttavia, il vice capo della fazione SPD Wiese ha smorzato le aspettative per un'azione collettiva dopo l'incontro tra Scholz e Scholz. Anche se le richieste di Merz sembrano audaci, "non sono in linea con la nostra Costituzione o con il nostro impegno a proteggere i rifugiati veri", ha comunicato Wiese al Rheinische Post, lodando il dialogo tra i due politici.

Il responsabile degli affari federali del partito di sinistra Gürpinar ha criticato Scholz per aver cercato consiglio dall'Unione, condannando "richieste esagerate e attivismo precipitoso" nel discorso. Dopo l'incontro, il capo del gruppo parlamentare della CSU Dobrindt ha ribadito la necessità di un approccio rigoroso e espulsioni costanti.

Il Ministro dell'Interno Faeser (SPD) ha trasferito la responsabilità per ulteriori e più severe espulsioni ai Länder. Il governo federale ha stabilito nuovi quadri estesi per più rimpatri, ha informato il gruppo mediatico Funke, sottolineando che il successo dipende dall'attuazione efficace di nuovi poteri e regolamentazioni a livello statale.

Il principale sospetto dell'incidente di Solingen, un migrante siriano di 26 anni, è entrato in Germania nel 2022. I precedenti tentativi di deportarlo in Bulgaria, il suo paese rifugiato precedente, sono falliti. Lo scorso venerdì, ha perpetrato un attacco mortale a una festa della città con un coltello, lasciando tre morti e otto feriti.

Lo Stato Islamico (IS) ha rivendicato la responsabilità dell'atrocità. Resta incerto se e come il 26enne sia stato radicalizzato, forse durante il suo soggiorno in Germania.

Il commissario per la migrazione SPD Alabali-Radovan ha richiesto un maggiore controllo sui "servizi di messaggistica e social media rilevanti", alla luce della propaganda islamista. I predicatori estremisti e gli "influencer" islamisti utilizzano queste piattaforme per raggiungere i giovani.

L'Ufficio federale criminale (BKA) ha anche espresso preoccupazione per il problema della radicalizzazione online, come riportato dal portale Watson. Le fazioni islamiste sfruttano l'appello emotivo del conflitto di Gaza e la situazione umanitaria lì per i loro scopi propagandistici. Baerbock e Buschmann hanno chiamato per un'espansione delle autorità degli uffici di sicurezza per monitorare i canali di comunicazione islamisti in modo più attento.

