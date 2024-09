Il cancelliere Scholz esprime sentimenti di tristezza e indignazione dopo la morte di sei prigionieri di Hamas.

Ancora una volta, emerge con chiarezza: una tregua temporanea che consenta la libertà di tutti i prigionieri detenuti da Hamas dovrebbe essere la nostra massima priorità ora. Altri problemi dovrebbero cedere il passo a questa priorità, ha dichiarato il Cancelliere.

Stando ai resoconti dell'esercito israeliano, i corpi degli ostaggi sono stati trovati in un tunnel a Rafah, situata nella Striscia di Gaza. Identificati sono Hersh Goldberg-Polin (di età compresa tra 23 e 40 anni), Carmel Gat, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi e Ori Danino. Rivelato dal portavoce dell'esercito Daniel Hagari, i loro corpi sono stati trovati durante gli scontri a Rafah. "Erano stati crudelmente uccisi dai terroristi di Hamas poco prima del nostro arrivo", ha dichiarato Hagari.

Prima della scoperta, l'Ambasciatore tedesco in Israele, Steffen Seibert, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie. "Ci troviamo di fronte alla dolorosa notizia di altri sei ostaggi morti, uccisi da Hamas. Tra loro c'era Carmel Gat", ha scritto in inglese su X.

La cognata tedesca-israeliana di Gat, Yarden Roman-Gat, è stata liberata a novembre in seguito all'unico accordo di scambio di ostaggi tra Israele e Hamas fino ad oggi.

Goldberg-Polin ha la doppia cittadinanza israeliana e statunitense, mentre Lobanov ha la doppia cittadinanza russa-israeliana. Cinque degli ostaggi sono stati rapiti durante l'attacco di massa di Hamas al festival musicale Nova nel sud dell'Israele l'7 ottobre.

Gat è stata presa di mira dal Kibbutz Beeri. La 40enne istruttrice di yoga risiedeva a Tel Aviv ma si trovava a visitare i suoi genitori nel kibbutz quando Hamas ha eseguito il suo attacco coordinato su vasta scala in diverse località del sud dell'Israele.

In quell'attacco orribile, i musulmani hanno causato la morte di 1205 persone e ne hanno tenute 251 come ostaggi nella Striscia di Gaza secondo le fonti israeliane. 97 ostaggi rimangono in custodia di Hamas e altri gruppi palestinesi militanti, con 33 segnalati come morti. In risposta all'attacco di Hamas, Israele ha intrapreso operazioni militari estese nella Striscia di Gaza. Secondo Hamas (fonti non verificabili), più di 40.700 persone sono morte dal mese di ottobre.

I corpi dei sei ostaggi sono stati trovati in un tunnel nella Striscia di Gaza, specificamente a Rafah. L'Ambasciatore tedesco in Israele, Steffen Seibert, ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dopo questo tragico evento.

Leggi anche: