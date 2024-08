- Il cancelliere Scholz dovrebbe visitare il Meyer Werft.

Il Cancelliere Olaf Scholz parteciperà a un workshop presso il cantiere navale in difficoltà Meyer Werft giovedì (1pm). Conosciuto per le sue navi da crociera di lusso, l'azienda sta affrontando la sua più grave crisi nella sua storia di 200 anni.

L'azienda ha registrato perdite durante la pandemia di COVID-19, con le banche che ora considerano la sua affidabilità creditizia insufficiente, anche con un libro degli ordini completo. Più di 3.000 posti di lavoro nella zona di Papenburg sono a rischio.

Una possibile soluzione in considerazione include la temporanea partecipazione dei governi federale e statale (Bassa Sassonia) nell'azienda, accompagnata da garanzie sui prestiti. L'azienda ha bisogno di circa 2,8 miliardi di euro in totale. Alcuni aspetti sono ancora da finalizzare e la Commissione UE dovrà approvare questo piano.

La Commissione UE dovrà valutare e potenzialmente approvare la proposta di partecipazione dei governi federale e statale in Meyer Werft, al fine di fornire garanzie sui prestiti e aiutare l'azienda in difficoltà con i suoi fondi necessari di circa 2,8 miliardi di euro. Nonostante il workshop del Cancelliere Olaf Scholz presso il cantiere navale, c'è crescente preoccupazione per la possibile perdita di oltre 3.000 posti di lavoro nella zona di Papenburg a causa delle difficoltà finanziarie dell'azienda.

