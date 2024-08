Il cancelliere Scholz delinea norme più severe sulle armi

A seguito dell'attacco con il coltello a Solingen che ha causato tre morti, sono in corso intense discussioni sull'accoglienza dei richiedenti asilo, il sistema dell'accoglienza e possibili carenze nelle responsabilità delle forze dell'ordine tedesche. Il Cancelliere Scholz si reca sul posto e rilascia un messaggio.

Il Cancelliere Olaf Scholz, durante la visita nella città di Solingen dopo un attacco sospetto dell'IS, ha sostenuto l'introduzione di regolamentazioni più severe sul "controllo dei coltelli" e il rafforzamento delle restrizioni esistenti sull'uso dei coltelli. Scholz ha insistito sul fatto che queste modifiche debbano essere implementate rapidamente. Il politico SPD ha espresso fiducia nel fatto che queste modifiche possano essere adottate rapidamente se il governo federale proporrà le necessarie modifiche in parlamento.

Dopo aver collaborato con i servizi di emergenza, Scholz ha definito l'incidente "terrorismo contro di noi tutti". Ha espresso frustrazione per gli islamisti che minacciano l'armonia tra le comunità. Ha affermato con fermezza che l'unità in Germania non deve essere minacciata.

Scholz ha sottolineato l'importanza di ridurre i attraversamenti illegali dei confini, attribuendo il calo già osservato ai controlli ai confini rafforzati. Riguardo ai richiedenti asilo respinti, Scholz ha affermato: "Coloro che non possono restare devono partire e essere espulsi".

Critica del regolamento di Dublino

Il Cancelliere ha anche affrontato le regole di Dublino all'interno del sistema europeo dell'accoglienza. Ha sostenuto l'accelerazione dell'implementazione di questa pratica e la formazione di un gruppo di lavoro. Tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli sulle proposte di modifiche a livello legale europeo.

Le dichiarazioni del Cancelliere arrivano in un momento in cui le informazioni di RTL/ntv sostengono che il sospetto dell'attacco di Solingen avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria l'anno scorso. La sua domanda di asilo era stata inizialmente respinta. Le autorità non sono state in grado di trovare l'individuo al suo alloggio a Paderborn durante il tentativo di espulsione. several months later, Issa H. si è ripresentato alle autorità, portando al suo alloggio in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Solingen. Non è seguita alcuna ulteriore procedura di espulsione.

La situazione può essere ricondotta alle regole di Dublino all'interno del sistema europeo dell'accoglienza. Dopo che la Germania ha presentato una richiesta di "presa in carico" alla Bulgaria e ha ottenuto il consenso per il trasferimento, è iniziato un periodo di sei mesi. Poiché la deportazione prevista non è avvenuta durante questo periodo, la Germania è diventata responsabile della gestione della domanda di asilo del rifugiato. Secondo la Convenzione di Dublino, il primo paese in cui un richiedente asilo entra è responsabile della sua procedura di accoglienza, rendendo la Bulgaria paese responsabile in questo caso.

La Commissione, in qualità di parte dell'Unione Europea, dovrebbe esaminare da vicino le regole di Dublino all'interno del sistema dell'accoglienza per identificare eventuali lacune e migliorare l'implementazione. La richiesta del Cancelliere Scholz di una più rapida implementazione di questa pratica e la formazione di un gruppo di lavoro evidenziano la necessità di un'azione a livello UE.

Date le circostanze del caso di Solingen, in cui il sospetto avrebbe dovuto essere espulso ma non lo è stato, la Commissione deve prendere i passi necessari per garantire che i paesi responsabili adempiano alle loro responsabilità secondo la Convenzione di Dublino, prevenendo così simili situazioni in futuro.

