Il cancelliere Scholz collaborerà con l'Unione nell'elaborazione delle politiche sull'immigrazione.

Scholz ha sottolineato con tatto la proposta di Merz secondo cui l'Unione e l'SPD potrebbero attuare leggi nel Bundestag senza i Verdi e l'FDP, i loro partner di coalizione. "I corpi di governo e l'opposizione dovrebbero collaborare, non confrontarsi, ma lavorare insieme", ha dichiarato il Cancelliere.

Ha inoltre sottolineato che il consenso in materia di politica migratoria dovrebbe basarsi sui "valori fondamentali vitali per la democrazia e per la nostra costruzione nazionale collettiva". Scholz ha menzionato: "I nostri accordi internazionali, le regolamentazioni dell'UE e la Legge fondamentale sono la nostra guida. Sono quindi benvenute diverse proposte pratiche".

In precedenza, quella stessa giornata, Scholz aveva incontrato Merz alla Cancelleria per discutere delle conseguenze dell'attacco con il coltello a Solingen. A Jena, ha sottolineato l'importanza di affrontare le preoccupazioni in materia di immigrazione. "Dobbiamo e vogliamo contenere l'immigrazione illegale. È troppo alta", ha detto il rappresentante dell'SPD. Ha anche notato che i numeri sono già diminuiti e le espulsioni sono aumentate, "e continueremo su questa strada".

Nell'incidente di Solingen, tre persone sono state uccise e otto ferite una sera di venerdì. Il presunto aggressore è in custodia; l'Ufficio del Procuratore Generale sta indagando per accuse di terrorismo. "Contrasteremo il terrorismo con tutta la nostra forza e la nostra determinazione", ha promesso Scholz.

