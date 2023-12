Il cancelliere dell'Università del Wisconsin di La Crosse è stato licenziato a causa di filmati pornografici girati con la moglie.

Annunciando il licenziamento di Joe Gow, il Presidente dell'Università del Wisconsin Jay Rothman ha dichiarato: "Negli ultimi giorni siamo venuti a conoscenza di una condotta specifica del dottor Gow che ha danneggiato in modo significativo la reputazione dell'Università. Le sue azioni sono state ripugnanti".

Rothman ha dichiarato che Gow è stato messo in congedo amministrativo per "passare a un ruolo di facoltà", in una dichiarazione pubblicata sul sito web dell'UW. Il capo dell'università ha aggiunto di aver presentato un reclamo per chiedere di rivedere lo status di professore di ruolo di Gow, sottolineando di aver affidato la questione a uno studio legale esterno.

Gow, che secondo il suo profilo universitario è stato il 10° Cancelliere dell'Università del Wisconsin - La Crosse, in alcune dichiarazioni rilasciate ai media ha affermato di essere stato punito per i video pornografici realizzati con la moglie. Non ha ricevuto un "giusto processo" e "i libri e i video che io e mia moglie abbiamo prodotto sono protetti dal Primo Emendamento", ha dichiarato Gow alla CNN.

"Gow ha dimostrato una sconsiderata noncuranza per il ruolo che gli è stato affidato all'UW-La Crosse di servire gli studenti, i docenti, il personale e la comunità del campus", ha dichiarato in un comunicato il presidente del consiglio dei reggenti della scuola, Karen Walsh.

"L'indignazione per il suo comportamento è dimostrata dal voto unanime del Consiglio dei Reggenti dell'UW che ha deciso di sospenderlo dalla carica di cancelliere. Siamo allarmati e disgustati dalle sue azioni, che erano del tutto e innegabilmente incoerenti con il suo ruolo di cancelliere", ha dichiarato la Walsh.

Le dichiarazioni di Walsh e Rothman non descrivono nel dettaglio le azioni o la condotta di Gow.

Ma Gow e sua moglie, Carmen Wilson, hanno dichiarato in interviste al Washington Post e al New York Times di ritenere che l'ex cancelliere sia stato punito per i video pornografici che la coppia ha realizzato insieme e hanno suggerito che i loro diritti di libertà di parola sono stati violati.

La coppia aveva realizzato tali video "per anni" e recentemente aveva deciso di diffonderli su siti web pornografici, ha dichiarato Gow al Times. Ma la coppia ha detto di non aver mai parlato dell'università o del proprio lavoro.

"Dovremmo essere tutti profondamente turbati dal fatto che il Board of Regents stia trascurando il fatto che i libri e i video che io e mia moglie abbiamo prodotto sono protetti dal Primo Emendamento e dall'impegno dei Regents stessi per la libertà accademica e la libertà di espressione", ha dichiarato Gow in una dichiarazione alla CNN.

"Per di più, non ho ricevuto alcun processo dal Consiglio: Non sono stato informato di nessuna politica che avrei violato, né mi è stata concessa un'udienza per presentare la mia versione della storia".

La UW - La Crosse aveva 9.352 iscritti nell' autunno 2022. Secondo US News & World Report, l'Università del Wisconsin di Madison aveva 37.230 iscritti.

