Il cancelliere austriaco stima una somma finanziaria considerevole per gli sforzi di restauro

Riguardo ai danni delle inondazioni in Austria, il Cancelliere Karl Nehammer ha inizialmente stanziato 300 milioni di euro. Questi fondi dal fondo per le calamità potrebbero essere aumentati, come suggerito dal Cancelliere austriaco. Gli individui che hanno subito danni alla proprietà a causa della calamità naturale possono anche richiedere aiuti finanziari da questo fondo. L'entità dei danni causati dal periodo prolungato di forti piogge nell'Austria orientale rimane incerta.

16:08: Rottura della Diga: Residenti Avvisati di Evacuare ImmediatamenteA Paczkow, un paese nel sud-ovest della Polonia, il sindaco ha annunciato l'evacuazione immediata dei distretti più bassi a causa di una rottura della diga in una riserva. Artur Rolka, il sindaco, ha avvertito che la situazione potrebbe peggiorare ulteriormente in un post sui social media. Ha invitato i residenti che necessitavano di evacuazione a farsi avanti e ha chiesto a quelli le cui case e appartamenti non erano ancora stati interessati di lasciare e trasferirsi in posizioni sicure all'interno della città. L'evacuazione obbligatoria è seguita dopo una richiesta volontaria rimasta inascoltata, come riferito dalla televisione polacca. La riserva interessata si trova sopra Paczkow sul Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder.

15:54: Habeck Esorta a Maggiori Efforti per la Protezione del ClimaIl Vice Cancelliere Robert Habeck ha sottolineato la necessità di un impegno maggiore nella protezione del clima dopo aver assistito alla catastrofe delle inondazioni in diversi paesi europei. Ha sottolineato la necessità di una rapida espansione delle fonti rinnovabili, della transizione energetica e della produzione industriale a basse emissioni di carbonio, come riferito dal gruppo mediatico Funke. Habeck considera le inondazioni frequenti e le catastrofi come quella della Valle dell'Ahr di quest'anno in Baviera come conseguenze della crisi climatica. Pertanto, Habeck sottolinea l'importanza dei nostri sforzi per combattere la crisi climatica. Anche se gli eventi meteorologici estremi non possono essere prevenuti in questo momento, le misure preventive sono altrettanto importanti. Sono necessari argini più forti, sistemi di ritenuta e spazio aggiuntivo per i fiumi per proteggere meglio le persone.

15:36: Aumento del Numero di Morti per InondazioniIl numero di morti per inondazioni in diversi paesi europei è salito a almeno 15. L'Austria (tre morti), la Repubblica Ceca (un morto), la Polonia (cinque morti) e la Romania (sei morti) sono particolarmente colpite.

15:21: La Polonia Dichiarare lo Stato di Emergenza per le Zone Colpite dalle InondazioniLa Polonia ha dichiarato lo stato di emergenza nelle zone colpite dalle inondazioni. Il governo polacco ha emanato un'ordinanza d'emergenza in una riunione. Questo stato di emergenza è valido per 30 giorni in parti delle voivodati della Bassa Slesia, della Slesia e dell'Opole. Concede alle autorità poteri aggiuntivi per emanare ordini, poiché alcune libertà civili e diritti sono temporaneamente limitati. Ciò consente alle autorità di ordinare più facilmente l'evacuazione di specifici luoghi, aree o strutture. Possono anche proibire ai cittadini di essere in determinati luoghi.

14:59: "Più Frequenti e Intensi": L' Esperto Spiega le Cause delle Piogge EstremeLe gravi inondazioni in Austria, Polonia, Repubblica Ceca e Romania hanno lasciato scene drammatiche. Tuttavia, perché gli eventi di pioggia estreme e il rischio di inondazioni stanno diventando più frequenti? ntv chiede all'esperto dell'acqua Georg Johann.

14:34: Le Ferrovie Federali Austriache Estendono l'Avviso di Viaggio fino a GiovedìA causa delle persistenti condizioni meteorologiche estreme in una vasta parte dell'Austria, le Ferrovie Federali Austriache (ÖBB) hanno esteso l'avviso di viaggio emesso il 13 settembre 2024 fino al 19 settembre 2024. Le ÖBB invitano tutti i passeggeri a posticipare qualsiasi viaggio non necessario durante questo periodo a una data successiva. I biglietti già prenotati rimangono validi fino al 22 settembre.

14:19: Aumento del Numero di Morti per Inondazioni in Europa a 11Il numero di morti per inondazioni in parti dell'Austria, Polonia, Romania e Repubblica Ceca è salito a almeno 11. In Austria sono morte altre due persone, secondo i resoconti della polizia. In Repubblica Ceca, una persona è annegata nel fiume Krasovka nella regione orientale di Moravia-Slesia, secondo il presidente della polizia Martin Vondrasek sulla radio pubblica. Finora erano stati segnalati otto decessi nei quattro paesi. Le autorità ceche segnalano anche almeno sette persone disperse.

14:04: Il Governo Tedesco Offre Aiuto agli Europei Colpiti dalle InondazioniIl governo tedesco sta fornendo supporto alle persone colpite dalle inondazioni in diversi paesi europei. La portavoce del governo tedesco Christiane Hoffmann ha dichiarato che le persone nei paesi vicini, i partner europei e i tedeschi dovrebbero rendersi conto che sono strettamente monitorati e pronti ad estendere il loro aiuto. La devastazione in Austria, Repubblica Ceca, Polonia e Romania è spesso catastrofica. Hoffmann ha aggiunto: "Siamo sconvolti dalle immagini e scioccati dalle notizie di morti e dispersi. A nome del governo tedesco, esprimo le nostre condoglianze e la nostra solidarietà a tutti coloro che sono colpiti".

13:43: Orbán Posticipa gli Impegni Internazionali a causa delle InondazioniIl Primo Ministro ungherese Viktor Orbán ha posticipato tutti i suoi impegni internazionali a causa delle inondazioni nel suo paese. Orbán ha scritto in un post online che aveva posticipato tutti i suoi impegni internazionali a causa delle condizioni meteorologiche estreme e delle inondazioni in corso in Ungheria. Non ha fornito ulteriori dettagli. Orbán avrebbe dovuto partecipare a un dibattito sul programma della presidenza di sei mesi del Consiglio UE ungherese nel Parlamento europeo a Strasburgo il giorno successivo. Il controverso politico di destra populista spesso affronta critiche severe dal Parlamento europeo e dalla Commissione europea.

13:12 Ostrava Sottomarina: Fallimenti della diga nella terza città più grande della Repubblica CecaDopo minacce di alluvioni, gli evacuazioni sono state estese a Ostrava, la terza città più grande della Repubblica Ceca. Secondo il Ministro dell'Ambiente Petr Hladik dopo una riunione d'emergenza, "C'è stato chiaramente un fallimento della diga in numerosi distretti". I residenti sono stati evacuati parzialmente utilizzando zattere. Si stima che circa 100 metri cubi d'acqua al secondo stanno attraversando i fallimenti. Si stanno facendo tentativi per riempire i vuoti utilizzando pietre. Ostrava, che ospita circa 285.000 abitanti, si trova all'incrocio di più fiumi, tra cui l'Oder e l'Opava. La città si trova a circa 280 chilometri a est di Praga. I servizi ferroviari per Ostrava e oltre verso la Polonia rimangono completamente interrotti. Una centrale elettrica ha dovuto essere chiusa. Bohumin nelle vicinanze ha subito interruzioni di energia e rete mobile a causa dell'alluvione. Sono stati segnalati fallimenti dell'approvvigionamento idrico in numerosi luoghi.

12:33 Record di pioggia: 450 litri per metro quadrato in una città cecaLa pioggia della depressione "Anett" è straordinaria: dal venerdì, sono caduti 450 litri per metro quadrato a Serec, Repubblica Ceca, vicino al confine polacco. Si tratta della maggiore quantità di pioggia registrata in giorni recenti, secondo l'esperto meteorologico di ntv.de Oliver Scheel. In Germania, Ruhpolding/Berchtesgadener Land guida con 320 litri in quattro giorni. In Austria, 364 litri sono caduti nell'area intorno a St. Pölten e 369 litri a Lilienfeld. A Vienna sono stati misurati 279 litri prima che i punti di misurazione fallissero, rendendo temporaneamente imprecise le quantità. In Polonia, la maggiore quantità di pioggia è caduta a Katowice, con 200 litri.

12:25 Romania: le acque delle alluvioni hanno causato sei morti nella regione dei CarpaziLa pioggia intensa e le alluvioni hanno causato almeno sei morti nella regione dei Carpazi in Romania. Le regioni di Galati, Vaslui e Iasi nell'est della Romania sono state particolarmente colpite. Circa 300 persone hanno dovuto essere soccorse e circa 6.000 case rurali sono state inondate. Le vittime erano principalmente anziani, tra cui due donne di 96 e 86 anni. Il livello di allerta massimo per le alluvioni rimane in vigore fino a mezzogiorno. I villaggi remoti sono prevalentemente colpiti, con persone che cercano rifugio sui tetti per evitare di essere travolte dalle acque delle alluvioni. Sono stati dispiegati centinaia di vigili del fuoco.

11:59 Alluvioni in Sassonia: l'Elba raggiunge il massimo livello a NeißeIn Sassonia, il livello delle acque dell'Elba continua a salire. A Dresda, il livello è di 5,62 metri al mattino, secondo il centro di controllo delle alluvioni dello stato. Il secondo livello di allerta per le alluvioni è stato emesso domenica sera. Si prevede che la soglia per il terzo livello di allerta, che è a sei metri, sarà superata nelle prime ore di martedì mattina. Il livello dell'Elba a Dresda potrebbe continuare a salire fino a mercoledì sera, raggiungendo il suo apice. A Schönau, al confine con la Repubblica Ceca, il terzo livello di allerta più alto è in vigore con un livello dell'Elba di 6,13 metri. Il centro di controllo delle alluvioni prevede che i livelli delle acque diminuiranno alla Neiße a Görlitz. Il picco di un'alluvione viene chiamato cresta.

11:33 Austria: due morti aggiuntive a causa delle alluvioniIn Austria, altre due persone sono morte a causa delle alluvioni, secondo i resoconti della polizia. Un uomo di 70 anni e un uomo di 80 anni sono morti nelle loro rispettive case nei comuni locali, hanno confermato le autorità. Entrambi gli uomini sono morti a causa delle acque delle alluvioni all'interno dei loro edifici. Domenica, un vigile del fuoco è morto durante la pomp

10:35 Governatore austriaco sulla situazione delle inondazioni: "Ancora critica" Nonostante una breve pausa dalle piogge, la situazione delle inondazioni nell'Austria orientale rimane grave. La governatrice di Bassa Austria Johanna Mikl-Leitner ha dichiarato: "Non è finita, è ancora critica, è ancora drammatica". Lunedì sono previsti fino a 80 litri di pioggia per metro quadrato in alcune aree. Le dighe sono una preoccupazione significativa, con le autorità che avvertono di un alto rischio di rottura. La vita pubblica è quasi ferma, con oltre 200 strade chiuse, 1800 edifici evacuati e molti studenti e bambini delle scuole dell'infanzia a casa. Circa 3500 famiglie sono attualmente senza elettricità. L'entità dei danni è ancora incerta. "Sarà fornito aiuto alle vittime delle inondazioni", ha annunciato Mikl-Leitner. Negli ultimi giorni, alcune parti della Bassa Austria hanno ricevuto fino a 370 litri di pioggia per metro quadrato - diverse volte la quantità mensile normale.

10:10 Livelli dell'Elba in Sassonia vicini al livello di allarme tre I livelli del fiume Elba in Sassonia continuano a salire. Secondo i dati del centro regionale per le inondazioni, il valore a Dresda era di 5,54 metri al mattino. Si prevede che durante il giorno verrà superata la soglia dei sei metri, che scatenerebbe il livello di allarme tre, in cui è possibile l'allagamento di aree edificate. Alla stazione di Schöna sull'Elba vicino al confine con la Repubblica Ceca, questo livello è già stato raggiunto, con il livello dell'acqua a 6,09 metri. Il fiume Lausitzer Neiße a Görlitz sul confine con la Polonia è anche al livello di allarme tre, con il livello dell'acqua a 5,56 metri, a pochi centimetri dal livello di allarme quattro più alto. Per motivi di sicurezza, un tratto della strada federale 99 è stato chiuso a Görlitz. Il livello di allarme per il livello tre è di 4,80 metri qui.

09:49 Confermata la prima morte nelle inondazioni in Repubblica Ceca Nella inondazione in Repubblica Ceca è stata segnalata la prima morte confermata. Le autorità parlano anche di almeno sette persone disperse. Una persona è annegata nel piccolo fiume Krasovka nel distretto di Bruntál nella parte orientale della Moravia-Slesia, ha detto il presidente della polizia Martin Vondrasek alla radio pubblica. Tra i dispersi ci sono tre persone che hanno guidato un'auto in un fiume in piena vicino a Jeseník nelle montagne Hrubý Jeseník. Non c'è traccia del veicolo. Le altre persone sono finite in diversi corsi d'acqua come il fiume Otava. Un uomo di una casa di riposo sul confine con la Polonia è anche disperso. Il primo ministro ceco Petr Fiala si riferisce a una cosiddetta "inondazione centenaria" - un'inondazione che statisticamente si verifica una volta ogni secolo nello stesso posto. In precedenza, erano state segnalate morti per inondazioni da altri paesi UE (vedi voce alle 06:40): un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Donna salvata dopo essere caduta nel fiume Neiße Una donna è stata salvata dopo essere caduta nel fiume Neiße a Görlitz mentre controllava il livello dell'acqua. Secondo i primi resoconti della polizia, la donna è scivolata sul bordo dell'acqua vicino all'hotel Parkhotel Merkur e è caduta nel fiume. È stata trasportata per circa 700 metri nel Neiße prima di riuscire a tirarsi fuori dall'acqua vicino alla diga di Vierradmuhle. Al momento viene trattata in una clinica per ipotermia.

09:00 THW si prepara per le grandi inondazioni nell'est della Germania L'Agenzia federale tedesca per la protezione tecnica (THW) si sta preparando per le possibili inondazioni nell'est della Germania. "Ci stiamo preparando per schierare forze più numerose sull'Elba e sull'Oder", ha detto il capo del dipartimento THW Fritz-Helge Voss nel magazine mattutino della ZDF. Ha consigliato alle persone nelle aree colpite di fare scorte di beni essenziali. Voss ha detto che la Germania era stata "fortunata" fino ad ora ma si aspettava inondazioni per l'Elba, la Neiße e l'Oder nei prossimi giorni. Nel fine settimana, il THW aveva già schierato circa 140 personale in Baviera e Sassonia, tra cui sul ponte Carolabridge crollato a Dresda. Voss ha notato che questa era la quarta situazione di inondazione importante in Germania quest'anno. Ha sottolineato l'importanza della preparazione e degli investimenti nell'equipaggiamento. "In ultima analisi, questi sono costi di adattamento al clima", ha detto.

08:43 Il governo polacco discuterà lo stato di disastros In risposta alle gravi inondazioni nel sud-ovest della Polonia, il primo ministro Donald Tusk ha convocato una riunione del governo di emergenza lunedì mattina. Ha preparato un decreto per dichiarare lo stato di disastros, ma il governo deve approvarlo. Le piogge persistenti nel sud-ovest della Polonia, vicino al confine con la Repubblica Ceca, hanno causato inondazioni diffuse. La città di Nysa nella regione di Opole è stata particolarmente colpita durante la notte. L'acqua del fiume Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, è entrata nella sala d'aspetto dell'ospedale locale, secondo l'agenzia di stampa PAP. Un totale di 33 pazienti, inclusi bambini e donne incinte, sono stati evacuati in barca.

08:15 Baviera: Più Pioggia e Livelli d'Acqua in Aumento PrevistiLa situazione delle inondazioni in Baviera rimane critica in alcune aree, con pioggia prevista. La polizia сообщает, che la situazione nelle aree colpite non è significativamente cambiata durante la notte. Tuttavia, non c'è fine in vista: il Servizio delle Acque Alte (HWIS) prevede che i livelli d'acqua aumenteranno ancora con l'inizio piovoso della settimana. Il HWIS prevede che i livelli del Danubio a Passau, della Vils a Vilshofen e dell'Isar a Monaco aumenteranno nuovamente. Si prevede che la situazione migliorerà gradualmente a partire da mercoledì. Fino a martedì, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede pioggia continua dalle Alpi alla pianura, con possibili quantità di pioggia di 40 a 70 litri per metro quadrato, e fino a 90 litri nelle aree stagnanti.

07:32 Repubblica Ceca: Nessuna Pausa dalle Inondazioni - Le Acque Continuano a SalireNon c'è segno di sollievo nelle aree colpite dalle inondazioni nella Repubblica Ceca. L'onda di piena del March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga, dove intere strade sono state sommerse, secondo l'agenzia di stampa CTK. Le autorità del paese con quasi 10.000 abitanti invitano la popolazione a non ostacolare i servizi di emergenza. "Ci aspettiamo un'ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume nelle prossime ore", avverte il sindaco sui social media.

07:03 Collasso della Diga: Inondazioni Devastanti in PoloniaLe preoccupazioni crescono in Polonia dopo il cedimento di una diga, con inondazioni devastanti che si dirigono verso la regione intorno alla Glatzer Neiße. Le immagini mostrano la potenza delle acque in piena.

06:40 Inondazioni in Europa: Morti in Polonia e RomaniaLa Polonia e la Repubblica Ceca stanno affrontando le conseguenze di un'alluvione centenaria, e la situazione è critica in Bassa Austria dopo forti piogge. Sono state perdute diverse vite in vari paesi dell'UE a causa delle inondazioni: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

06:12 Evacuazioni per Inondazioni nella Repubblica CecaNel weekend, grandi quantità d'acqua hanno inondato intere città come Jesenik nelle montagne Hrubý Jeseník e Krnov al confine con la Polonia. A Jesenik, i servizi di emergenza hanno dovuto evacuare centinaia di persone in barca e in elicottero. Dopo che l'acqua si è ritirata, c'è stato il rischio di frane in molti posti.

05:49 Passeggeri Bloccati sulla Navetta Turistica a ViennaA causa delle forti inondazioni sul Danubio causate dalle piogge torrenziali, decine di passeggeri su una nave da crociera svizzera a Vienna non possono sbarcare. I circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio non possono lasciare la "Thurgau Prestige", che è stata assicurata alla riva, come riferito dalla televisione svizzera SRF, citando la società di viaggi Thurgau Travel. I passeggeri non possono sbarcare perché la passerella per il molo è sommersa. Secondo i media, altre navi da crociera a Vienna sono anch'esse bloccate. Secondo Thurgau Travel, le autorità locali decideranno se e quando i passeggeri potranno sbarcare. I passeggeri sono stati informati che potrebbero dover rimanere sulla nave almeno fino a martedì, ha riferito SRF. La "Thurgau Prestige" avrebbe dovuto viaggiare da Linz a Budapest e ritorno, ed è attualmente bloccata a Vienna.

La tempesta tropicale "Anett", comunemente nota come "Boris", ha causato inondazioni e alluvioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Almeno otto vite sono state perse finora.

I danni delle inondazioni in Austria sono monitorati da vicino dal Vice Cancelliere tedesco Robert Habeck, che ritiene che le frequenti inondazioni e disastri come quelli nella valle dell'Ahr siano conseguenze della crisi climatica. Ha sottolineato la necessità di espandere rapidamente le rinnovabili, la transizione energetica e la produzione industriale a basse emissioni di carbonio per contrastare questa crisi.

In un contesto completamente diverso, la Baviera, una regione della Germania, viene spesso utilizzata come esempio quando si discute della crisi climatica e delle sue conseguenze, come evidenziato dal Vice Cancelliere Habeck.

