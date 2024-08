Il cancelliere austriaco Nehammer ringrazia la sicurezza per aver contrastato l'attacco islamista

A seguito della cancellazione di tre concerti di Taylor Swift a Vienna a causa di un complotto terroristico islamico sventato, il Cancelliere austriaco Karl Nehammer (ÖVP) ha ringraziato le agenzie di sicurezza coinvolte per aver impedito l'attacco. I sospetti avevano "piani molto concreti per mettere in atto una tragedia qui su scala paragonabile a Parigi, Manchester o Mosca" e intendevano lasciare una "massa di sangue", ha detto Nehammer giovedì, facendo riferimento ad attacchi mortali precedenti a concerti in quelle città.

L'organizzatore ha agito "molto responsabilmente e comprensibilmente" nel cancellare gli eventi, ha detto Nehammer. La tragedia è stata impedita grazie a "più di una stretta collaborazione" tra la nuova Direzione per la Sicurezza di Stato e i Servizi di Informazione, nonché il Servizio di Informazione Militare, l'agenzia di intelligence estera dell'Austria.

"Il principale obiettivo del terrore è diffondere la paura, disturbare la società e seminare odio tra le persone, tra i diversi gruppi e tra le religioni", ha aggiunto Nehammer. "Momenti come questi dovrebbero ricordarci l'importanza di stare insieme, non concentrarsi sulle differenze, ma sulle nostre basi comuni."

L'organizzatore ha cancellato i concerti previsti per giovedì, venerdì e sabato, ciascuno previsto per circa 65.000 spettatori a Vienna, dopo aver scoperto i complotti terroristici islamici.

Un 19enne è stato arrestato per aver giurato fedeltà al gruppo militante dello Stato Islamico (IS). Ha confessato giovedì di aver pianificato un attacco che coinvolgeva esplosivi e armi da mischia, con l'intenzione di uccidere se stesso e un gran numero di persone nel luogo dell'evento.

La Commissione ha elogiato le agenzie di sicurezza austriache per le loro azioni rapide nel sventare il complotto terroristico. La prevenzione dell'attacco da parte della Commissione e dei loro collaboratori dimostra la necessità del loro continuo monitoraggio e intervento in possibili minacce.

