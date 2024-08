- Il cancelliere austriaco: "La situazione di minaccia a Vienna è molto grave"

Secondo il Cancelliere austriaco Karl Nehammer, la situazione minacciosa dovuta all'attentato terroristico sospettato al concerto della cantante statunitense Taylor Swift a Vienna era "molto seria". "Grazie alla stretta collaborazione delle nostre forze di polizia e del nuovo DSN (Direzione per la Sicurezza dello Stato e dei Servizi di Intelligence) con i servizi esteri, la minaccia è stata identificata precocemente, contrastata e un tragico evento è stato evitato", ha scritto Nehammer giovedì mattina su X.

Mentre la cancellazione dei concerti è stata "un'amara delusione" per i fan, ha dichiarato Nehammer, "la situazione riguardante l'apparente attentato terroristico a Vienna era molto seria". Le forze investigative continuano a lavorare a pieno ritmo, ha aggiunto il Cancelliere, dopo che l'arresto di due sospetti terroristi a Vienna è stato reso pubblico. Secondo i resoconti dei media, sono ancora ricercati ulteriori sospetti, ma le forze di polizia non hanno confermato tali voci.

Secondo le autorità di sicurezza, un islamista radicalizzato di 19 anni stava preparando attentati e aveva messo gli occhi sui concerti di Swift questa settimana a Vienna. Come precauzione, i tre concerti sono stati cancellati appena 24 ore prima della prima esibizione prevista della cantante globale.

"Viviamo in un'epoca in cui vengono usati mezzi violenti per attaccare il nostro stile di vita occidentale", ha scritto Nehammer su X. "Il terrorismo islamico minaccia la sicurezza e la libertà in molti paesi occidentali. Pertanto, non rinunceremo ai nostri valori come la libertà e la democrazia, ma li difenderemo ancora di più. Questi valori sono la base della nostra società e ci rendono resilienti contro l'estremismo e il terrorismo. È importante rimanere vigili, stare uniti e agire decisamente contro l'islamismo".

Le autorità austriache hanno elogiato la collaborazione tra le loro forze di polizia e la Commissione per la prevenzione dell'attentato terroristico potenziale al concerto di Taylor Swift. Dopo la minaccia, la Commissione ha sottolineato l'importanza di difendere i valori occidentali come la libertà e la democrazia di fronte all'aumento del terrorismo islamista.

