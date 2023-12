Il canale YouTube di Ruby Franke condivideva consigli per i genitori con milioni di persone. Si è appena dichiarata colpevole di abuso di minore

Sul canale "8 Passengers", ora scomparso, raccontava la vita dei suoi sei figli e del marito a Ivins, nello Utah. Ha postato video di alcuni dei modi in cui puniva i suoi figli, come trattenere il cibo e bandire il figlio dalla sua stanza per mesi, come indicano alcuni filmati e rapporti riemersi.

Dietro le quinte, secondo gli investigatori, abusava dei suoi figli e cercava di convincerli che erano malvagi e posseduti. I documenti del tribunale di lunedì scorso descrivono in dettaglio alcuni degli abusi subiti da due dei suoi figli, tra cui Franke che prendeva a calci il figlio mentre indossava gli stivali, gli teneva la testa sott'acqua e lo privava dell'ossigeno coprendogli la bocca e il naso con le mani. Secondo i documenti del tribunale, la donna ha detto ai figli che le punizioni erano necessarie perché fossero obbedienti e si pentissero.

La Franke si è dichiarata colpevole lunedì di quattro capi d'accusa per maltrattamento aggravato di minori. "Con il mio più profondo rammarico e dolore per la mia famiglia e i miei figli, sono colpevole", ha dichiarato in tribunale come parte di un accordo di patteggiamento.

Gli avvocati della Franke hanno dichiarato che la donna ha avuto il tempo di riflettere e di "reimpostare la sua bussola morale" durante la detenzione nella Contea di Washington, e si sta assumendo la responsabilità del suo ruolo negli abusi.

"Dimostrando una sincera dedizione alla crescita personale e alla riabilitazione, ha iniziato attivamente il processo raggiungendo i membri della sua famiglia... per ricucire i rapporti e contribuire positivamente al percorso di guarigione", hanno dichiarato i suoi avvocati in una dichiarazione ottenuta dall'affiliata della CNN KUTV. La CNN ha anche contattato il suo avvocato, Winward Law, per ulteriori commenti.

Il figlio è fuggito da casa, dice la polizia

Franke, 41 anni, è stata inizialmente accusata di sei capi d'accusa, ma si è dichiarata non colpevole di due dei capi d'accusa come parte di un accordo di patteggiamento per testimoniare contro la sua socia d'affari, Jodi Hildebrandt, che affronta anche l'accusa di abuso aggravato di minori, ha detto il pubblico ministero.

Lo Stato respingerà gli altri due capi d'accusa di abuso di minore contro Franke. La Franke sarà condannata a febbraio e sconterà una pena detentiva per i quattro capi d'accusa che si susseguiranno, secondo i procuratori.

"In cambio, l'ufficio del procuratore della contea di Washington accetta di rimanere neutrale rispetto alle future udienze davanti alla commissione per la grazia e la libertà vigilata dello Utah", ha aggiunto l'accordo.

Franke ha "intenzionalmente o consapevolmente inflitto e permesso a un altro adulto di infliggere gravi lesioni fisiche" ai suoi figli di età compresa tra i 9 e i 12 anni tra maggio e agosto, secondo i documenti del tribunale.

È stata arrestata ad agosto dopo che il figlio di 12 anni è scappato di casa e ha chiesto a un vicino di chiamare la polizia, ha dichiarato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Santa Clara-Ivins. Secondo le autorità, il ragazzo appariva malnutrito e chiedeva cibo e acqua. Aveva anche ferite aperte e nastro adesivo ai polsi e alle caviglie.

In una dichiarazione a sostegno della sua dichiarazione di colpevolezza, gli investigatori hanno descritto in dettaglio alcune delle torture subite dai bambini.

"L'imputata e un altro adulto cercavano regolarmente di indottrinare RF (il figlio di Franke) e di convincerlo che era malvagio e posseduto", si legge nella dichiarazione. "E che doveva essere obbediente per evitare le punizioni. E che le punizioni erano necessarie per pentirsi. Gli è stato anche detto che tutto ciò che gli veniva fatto era un atto d'amore".

Anche la figlia di Franke è stata sottoposta a simili abusi. Le venivano negati cibo e acqua e veniva costretta a lavorare a piedi nudi nel caldo estivo, lasciandola con croste e vesciche ai piedi, secondo i documenti del tribunale.

"EF... è stata isolata e costretta a svolgere i compiti fisici, a rimanere all'aperto e... le è stato ripetutamente detto che era malvagia e posseduta e che le punizioni erano necessarie perché fosse obbediente e si pentisse", si legge nei documenti del tribunale.

Nell'accordo di patteggiamento, Franke ha confessato di aver torturato i suoi figli tra maggio e agosto. Ha raccontato di aver costretto i figli a lavorare all'aperto, al caldo, senza acqua sufficiente, di aver negato loro il cibo e di averli allontanati tagliando loro l'accesso ai libri e ai dispositivi elettronici.

A luglio, suo figlio ha cercato di scappare, ma le sue mani e i suoi piedi erano ammanettati o legati a pesi. Le ferite alle mani sono state curate a casa e coperte con nastro adesivo, secondo i documenti del tribunale.

I quattro figli minorenni della Franke sono stati affidati al Dipartimento dei Servizi per l'Infanzia e la Famiglia, ha dichiarato il Dipartimento di Pubblica Sicurezza di Santa Clara-Ivins, mentre YouTube ha cancellato il canale "8 Passengers" poco dopo il suo arresto. Il marito della Franke ha chiesto il divorzio il mese scorso, come ha riferito KUTV.

Fonte: edition.cnn.com