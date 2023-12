Il Canada annuncia l'obbligo di vaccino per i viaggi aerei

L'obbligo di vaccinazione "comprende tutti i viaggiatori aerei commerciali, i passeggeri di treni interprovinciali e i passeggeri di grandi imbarcazioni con sistemazioni notturne, come le navi da crociera", ha dichiarato Omar Alghabra, ministro dei trasporti canadese, durante una conferenza stampa virtuale venerdì.

Il governo canadese imporrà inoltre a tutti i dipendenti federali la vaccinazione completa entro la fine di ottobre.

I ministri canadesi intervenuti alla conferenza stampa hanno dichiarato di voler "dare l'esempio" ad altri datori di lavoro e ai canadesi, mentre continuano a cercare di riaprire in sicurezza altri settori dell'economia.

In una dichiarazione rilasciata dopo l'annuncio, Air Canada ha affermato di sostenere il nuovo mandato e di essere in linea con le procedure scientifiche per viaggiare in sicurezza.

"Sebbene Air Canada attenda ulteriori dettagli sull'annuncio odierno relativo alle vaccinazioni obbligatorie, si tratta di un gradito passo avanti nell'evoluzione delle misure volte a proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti delle compagnie aeree, dei clienti e di tutti i canadesi", si legge nel comunicato.

Il Canada ha recentemente iniziato a consentire ai viaggiatori internazionali di piacere di attraversare i suoi confini, a partire dagli americani vaccinati questa settimana. Sono previsti piani provvisori per estendere i viaggi discrezionali ad altri visitatori internazionali vaccinati in Canada all'inizio di settembre.

Negli Stati Uniti, al momento il Dipartimento di Sicurezza Nazionale non sta prendendo in considerazione l'idea di imporre il vaccino ai passeggeri delle compagnie aeree sui voli nazionali, ha dichiarato venerdì il Segretario alla Sicurezza Nazionale Alejandro Mayorkas a Pamela Brown della CNN.

"Al momento non c'è", ha detto quando è stato incalzato sulla questione.

Almeno due dirigenti di compagnie aeree statunitensi hanno dichiarato di non prevedere l'obbligo di vaccinazione per i viaggi nazionali.

L'amministratore delegato della United Airlines, Scott Kirby, ha detto mercoledì che "è una questione governativa, ma sospetto che non accadrà a livello nazionale", e l'amministratore delegato della Delta Air Lines, Ed Bastian, ha detto praticamente la stessa cosa a maggio.

Kirby ha detto che è possibile che le vaccinazioni siano richieste per alcuni viaggi internazionali.

Un'evoluzione dei requisiti di vaccinazione

Nonostante il Canada abbia uno dei tassi di vaccinazione più alti al mondo (il 71% dei canadesi di età superiore ai 12 anni è completamente vaccinato), nelle ultime settimane i tassi di vaccinazione si sono stabilizzati.

Negli ultimi mesi, il Primo Ministro Justin Trudeau ha dichiarato di non ritenere necessaria l'obbligatorietà dei vaccini.

I suoi ministri hanno fatto marcia indietro venerdì e hanno dichiarato che la loro posizione è "un'evoluzione della posizione del governo" alla luce dei nuovi dati scientifici, aggiungendo che questa nuova politica è un incentivo per i canadesi a vaccinarsi.

I ministri hanno dichiarato che coloro che hanno ragioni mediche documentate per rifiutare il vaccino saranno esentati, ma non sono stati categorici su cosa accadrà ai dipendenti che si rifiutano di vaccinarsi nonostante il mandato.

"Sapete cosa non vogliono i canadesi? I canadesi non vogliono tornare alle serrate. I canadesi non vogliono tornare a restrizioni di viaggio. I canadesi vogliono continuare la loro vita e tornare alla normalità il più rapidamente possibile. E sapete che non è raro che il governo svolga un ruolo di regolamentazione quando si tratta di proteggere la salute e la sicurezza generale dei canadesi", ha detto Alghabra.

Sebbene si tratti di una politica di ampio respiro che sarà attuata a livello nazionale, molte province canadesi attualmente non richiedono che gli operatori sanitari o educativi siano completamente vaccinati come condizione di impiego.

I funzionari della sanità pubblica canadese hanno confermato giovedì che il Paese è alle prese con la quarta ondata di Covid-19 e che il virus sta registrando una "forte recrudescenza".

Il Canada ha visto raddoppiare i casi attivi di Covid in sole due settimane e i ricoveri sono aumentati di oltre il 10% solo nell'ultima settimana.

Marnie Hunter e Geneva Sands della CNN hanno contribuito a questo rapporto.Foto: Passeggeri escono dopo essersi sottoposti al test Covid-19 all'aeroporto internazionale di Vancouver, British Columbia, il 22 febbraio 2021. (Foto di Mert Alper Dervis/Anadolu Agency via Getty Images)

Fonte: edition.cnn.com