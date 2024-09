- Il campo non autorizzato di Harz cessa di esistere

Enclave Illegale nelle Harz Chiude

I distretti di Göttingen e Goslar, insieme ai Boschi Statali della Bassa Sassonia, dichiarano in una comunicazione congiunta che l'enclave illegale nelle Harz ha lasciato la zona. L'enclave, che ospitava oltre 1500 individui da 63 nazioni al suo apice, ha dichiarato il suo scioglimento il 3 settembre.

Per quasi tre settimane, i membri della cosiddetta "Famiglia Arcobaleno" avevano occupato un pezzo di circa 200 ettari di una regione paesaggistica protetta vicino a Bad Grund e Clausthal-Zellerfeld. La posizione cade sotto la giurisdizione dei territori non incorporati dei distretti di Göttingen e Goslar. I partecipanti hanno rivendicato che l'enclave era un simbolo di pace e di comunione con la natura. Le autorità avevano implementato un divieto di accesso all'area, spesso rimorchiavano veicoli dalle strade forestali e confiscavano tende.

In una prima valutazione dell'evento, noto come Raduno Arcobaleno, il presidente del distretto di Goslar Alexander Saipa (SPD) ha espresso frustrazione. La Famiglia Arcobaleno ha ignorato le regolamentazioni legali e si è comportata in modo "estremamente irrispettoso e incauto", ha affermato. Ha anche espresso dubbi riguardo all'operazione di pulizia dichiarata, a causa della considerevole quantità di immondizia lasciata dai campeggiatori e del pericolo incontrollabile per la vita e per le membra rappresentato dai falò illegali.

I Distretti Lodano le loro Azioni come Trionfanti

Tuttavia, uno sfratto coatto dell'enclave non è mai stato preso in considerazione. Un'operazione di polizia sarebbe stata finanziariamente impraticabile a causa delle dimensioni e dell'accessibilità del terreno, ha detto il presidente del distretto di Göttingen Marlies Dornieden (CDU) in una conferenza stampa di qualche settimana fa. Invece, sono state intraprese diverse operazioni più grandi e più piccole, che coinvolgevano sia la polizia che i vigili del fuoco. I costi totali per questi interventi rimangono indeterminati.

Durante queste operazioni, sono state sequestrate 70 tende, 97 veicoli sono stati rimorchiati via e diversi fuochi sono stati spenti, secondo la comunicazione. Inoltre, ci sono state alcune schermaglie isolate tra i campeggiatori e le forze dell'ordine. Di conseguenza, il contenuto di nitrati nel terreno è significativamente aumentato a causa della defecazione all'aria aperta in buche scavate nel bosco.

I distretti vedono le loro azioni come un successo, poiché il pericolo è stato evitato. "Tuttavia, mi impegnerò presto in una discussione con il governo statale per esplorare ulteriori alternative praticabili", ha annunciato Saipa.

Nel loro tempo libero, alcuni membri della Famiglia Arcobaleno hanno goduto della comunione con la natura all'interno dell'enclave illegale. Nonostante le preoccupazioni del presidente del distretto di Goslar riguardo al disprezzo per le regolamentazioni e alla sporcizia, i partecipanti vedevano l'enclave come un simbolo di pace.

Dopo lo scioglimento dell'enclave, i distretti di Göttingen e Goslar possono ora dedicare le loro risorse per mantenere la pace e preservare la regione paesaggistica protetta.

Leggi anche: