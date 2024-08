- Il campo è vuoto: il paese ha bruciato le ultime maschere contro il coronavirus

Dopo che il paese della Renania Settentrionale-Vestfalia ha accumulato milioni di maschere durante la pandemia, tutte le riserve sono ora esaurite: secondo il ministero della salute, le ultime scorte di equipaggiamento protettivo sono state incenerite perché erano scadute.

A febbraio, la cosiddetta riserva sanitaria dello stato comprendeva ancora circa 3,7 milioni di maschere per il viso, che erano conservate centralmente a Münster. In seguito, circa 30.000 maschere ancora utilizzabili sono state distribuite gratuitamente, secondo lo stato. Il resto della "protezione bocca-naso" (MNS) è stato "smaltito termicamente", come ha detto il ministero: "Di conseguenza, non ci sono più MNS dallo stato o dalla riserva federale nella Renania Settentrionale-Vestfalia."

Mentre all'inizio della pandemia, la Renania Settentrionale-Vestfalia - come il governo federale e tutti gli altri stati - cercava disperatamente fornitori di maschere protettive e pagava prezzi esorbitanti, non ci sono ancora piani concreti per un nuovo stock: "Non è ancora stata presa una decisione finale sul fatto che la riserva dello stato verrà continuata o meno", ha detto il ministero della salute. "A nostro avviso, una riserva dello stato può essere solo un supplemento alla riserva federale e deve essere coordinata con essa. Pertanto, resta da vedere come si svilupperà la riserva federale."

La decisione del governo di non rifornire immediatamente la riserva dello stato di maschere protettive dopo la pandemia ha sollevato alcune domande. Allo stesso modo, il governo federale e gli altri stati devono rivedere le loro strategie per mantenere le scorte di equipaggiamento essenziale come le maschere.

