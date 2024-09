- Il campo di solidarietà palestinese sta interrompendo le sue operazioni.

Il campo di protesta anti-Israele, popolarmente noto come il "campo Stand with Gaza", situato accanto alla stazione ferroviaria di Dammtor di Amburgo, sta siendo smantellato dopo un periodo di quattro mesi. L'organizzatore ha annunciato la chiusura del campo entro mercoledì, come riferito da un portavoce della polizia all'agenzia di stampa DPA. Entro mezzanotte, tutti i manifesti politici devono essere rimossi dalla piazza Theodor-Heuss. Il processo di smantellamento sembra essere iniziato nel pomeriggio.

Il campo è stato inizialmente istituito come vigilia notturna, con lo slogan "Salva Rafah", l'6 maggio, a Moorweide. Ha seguito le azioni militari israeliane dopo l'attacco straordinario di Hamas dell'7 ottobre. I manifesti incolpavano Israele per l'espulsione, l'occupazione e l'apartheid, mentre promuovevano la resistenza. Il disarmo di Israele era anche la richiesta principale.

Diversi gruppi, tra cui "Hamburg Students for Palestine" (Students for Palestine) e il gruppo pro-palestinese "Thawra" ("Rivoluzione"), hanno sostenuto il campo. Secondo l'ufficio per la protezione costituzionale di Amburgo, anche gli attivisti di sinistra radicali hanno utilizzato la protesta per i loro scopi.

Sono state fatte diverse chiamate per bandire il campo, tra cui da CDU e FDP. L'Associazione ebraica di Amburgo ha anche richiesto un immediato divieto. La polizia ha fatto notare che l'autorità di assemblea può emettere un divieto solo se, ad esempio, la sicurezza personale, la salute o il patrimonio sono a rischio. Ciò si basa sul diritto di assemblea garantito dall'articolo 8 della Legge fondamentale, che viene considerato un principio democratico fondamentale secondo le sentenze della Corte.

Solo di recente, l'autorità ha approvato il proseguimento dell'assemblea fino a metà settembre. Il motivo per cui l'organizzatore ha deciso di smantellare il campo prima del previsto è rimasto sconosciuto fino ad ora.

Lo smantellamento del campo di protesta "Stand with Gaza", che è stato una presenza quotidiana sulla piazza Theodor-Heuss dal suo istituzione come vigilia notturna l'6 maggio, lascerà un vuoto per i sostenitori della causa palestinese.

