- Il campo di protesta punk 3.0 a Sylt all' interruzione pacificamente

Saltando gioiosamente, si tuffano nel Mar del Nord con creste di capelli rosa-verde e lattine di birra in mano, raccolgono conchiglie sulla spiaggia di Sylt al tramonto con stivali da combattimento e suonano la chitarra nella zona pedonale di Westerland. Per il terzo estate consecutivo, i punk da tutta la Germania animano l'isola dei ricchi e dei belli.

"Siamo molto contenti e ci sono più persone dell'anno scorso. Stiamo lavorando su ulteriori azioni - abbiamo in programma un CSD e un'azione a Kampen", ha detto Marvin Bederke (24), il registrante e portavoce del campo di protesta da Francoforte, all'agenzia di stampa tedesca. A differenza dello scorso anno, non ci sono piani per estendere il campo fino al 2024.

Il campo su Sylt è diventato un mini-festival

Intorno a tre settimane dopo l'inizio ufficiale del loro terzo campo di protesta punk sull'isola del Mare del Nord più grande della Germania, i circa 170 residenti hanno stabilito qui, a agosto, una specie di mini-festival - con concerti, workshop, letture e azioni politiche. Sotto lo slogan "Campo di protesta per una convivenza solidale - giustizia climatica e inclusiva verso un futuro comune senza gentrificazione", i partecipanti da tutta la Germania, secondo il gruppo "Aktion Sylt", criticano il capitalismo. Hanno intenzione di rimanere sul terreno del festival nell'area industriale vicino all'aeroporto di Tinnum fino al 1° settembre.

Il campo di protesta sull'isola turistica è ora alla sua terza edizione. Tutto è iniziato con il biglietto da nove euro sull'isola del Mare del Nord nell'estate del 2022. In quell'occasione, circa 100 punk si accampavano in tende davanti al municipio di Westerland. Questa terza edizione, fuori dal centro turistico dell'isola, è molto più professionale: ci sono toilette, una tenda cucina e un palcoscenico.

"Il campo ha attraversato una fase di auto-scoperta. L'anno scorso nessuno sapeva davvero cosa aspettarsi - quest'anno il pubblico è diventato più omogeneo: abbiamo una struttura migliore nel suo insieme, ma anche per i concerti", ha detto il co-organizzatore Jonas Hötger (24) da Francoforte. Non esclude un Punk Camp 4.0 l'anno prossimo. La co-organizzatrice Pissrinne (21), che ha viaggiato dal Lago di Costanza, è d'accordo: "Quest'anno abbiamo più tecnologia e una connessione elettrica, il che significa che possiamo fare concerti veri e propri", ha detto.

La polizia: finora tutto tranquillo al campo

La situazione intorno al campo di protesta è per lo più tranquilla a metà percorso, ha detto Philipp Renoncourt, portavoce della direzione della polizia di Flensburg. "Le ragioni principali per l'intervento sono i disturbi del rumore e le dispute, come il mendicaggio aggressivo". Il numero di interventi nel e intorno al campo di protesta è attualmente "a due cifre medio-alte".

Alcuni residenti di Sylt sono arrabbiati per il campo

Alcuni residenti di Sylt si stanno sempre più irritando per il campo 3.0 e i suoi residenti. Tuttavia, i passanti interrogati da dpa martedì non hanno voluto esprimere pubblicamente le loro opinioni.

"In linea di principio, come municipio di Sylt, siamo consapevoli di un certo malcontento tra alcune parti della popolazione riguardo al campo di protesta", ha detto Florian Korte, portavoce del municipio di Sylt, a dpa. Il municipio si sta rivolgendo alle lamentele relative al campo e inoltra quelle per cui non è responsabile alla polizia o al distretto di Nordfriesland.

Finora il campo di protesta sta procedendo pacificamente. Le toilette e lo smaltimento dei rifiuti funzionano secondo le regole e l'approvvigionamento idrico e elettrico del campo è funzionante e sarà saldato con i registrati. Quest'anno, Bederke e i suoi compagni stanno raccogliendo denaro per il cibo, le toilette pulite, lo smaltimento dei rifiuti e un palco tramite crowdfunding. Fino a martedì pomeriggio erano stati donati circa 3.100 euro.

Altre persone sembrano rilassate di fronte alla clientela insolita di Sylt: "Penso che il campo sia un contrasto colorato rispetto ai vacanzieri di Sylt altrimenti omogenei. Sono a favore della tolleranza su tutti i fronti", ha detto il turista Carola Bollenhaupt. Anche un residente ottantenne di Sylt che vive vicino al campo non è disturbato dagli ospiti sul campo: "Non stanno facendo nulla e sono tranquilli - e comunque è meglio che se stessero seduti a Wilhelmine", ha detto.

Le voci di pidocchi nel campo di Sylt non sono state confermate

Secondo il distretto di Nordfriesland, la collaborazione con gli organizzatori sta procedendo senza intoppi. "Le voci di un'infezione da pediculosi (pidocchi) all'interno del campo di protesta non sono state confermate nella consultazione con l'organizzatore", ha detto Laura Lewin, portavoce del distretto. Tuttavia, sono state emesse informazioni su

