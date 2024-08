- Il campo di protesta di Tesla potrebbe potenzialmente entrare nella sua fase intensificata

Il campo di protesta nascosto, rannicchiato tra i boschi vicino alla fabbrica Tesla, è a malapena visibile dalla strada asfaltata. Inizialmente, solo alcune tende e casette sugli alberi formavano questo insieme, ma ora si è trasformato in un habitat boschivo. Attualmente, circa venti casette sugli alberi servono come rifugi notturni per gli attivisti, insieme a zone per workshop, bagni, un mercato e un'area per esercizi di arrampicata su roccia.

La protesta contro la fabbrica Tesla a Grünheide vicino a Berlino è in corso da circa sei mesi, con l'obiettivo di bloccare l'ampliamento della fabbrica. Dal 27 febbraio, un gruppo consistente di attivisti ha preso residenza in questo rifugio boschivo nascosto, con un numero di residenti variabile.

Gli attivisti sono risoluti nelle loro intenzioni. Vogliono mantenere la loro presenza e bloccare l'ampliamento della pianta del costruttore di veicoli elettrici. Attualmente, circa venti persone tengono in vita il campo, come riferito dal portavoce dell'iniziativa "Tesla stop". Nonostante alcuni attivisti non risiedano permanentemente al campo, non c'è segno di stanchezza o spirito vacillante. Gli attivisti si stanno anche preparando per affrontare l'inverno imminente. "Purtroppo, il bosco non è ancora stato salvato", ha sottolineato il portavoce.

Dopo i colloqui sull'eventuale sgombero del campo, le proteste si sono un po' placate. Il Tribunale Amministrativo Superior (OVG) Berlin-Brandenburg ha respinto un reclamo della polizia riguardo alle condizioni del campo, inclusa la demolizione delle casette sugli alberi. Dopo una serie di giorni di dimostrazione controversi a maggio, con una massiccia presenza della polizia e diverse marce di protesta, le proteste sono proseguite senza incidenti di rilievo.

Le ispezioni dell'autorità assembleare e dell'ufficio forestale statale sono state per lo più senza incidenti, secondo il ministero dell'ambiente. "Non è stata osservata alcuna peggioramento della situazione", secondo il loro rapporto.

Tuttavia, il ministero dell'Interno del Brandeburgo continua a considerare il campo problematico e non è stata raggiunta una risoluzione definitiva riguardo all'occupazione del bosco. "La base legale per la gestione dei campi di protesta, in particolare le casette sugli alberi nei boschi, rimane incerta", ha detto un portavoce del ministero.

Il ministero è anche preoccupato per il potenziale pericolo dalle munizioni inesplose sepolte sotto terra. "La probabilità di imbattercisi in munizioni della Seconda Guerra Mondiale nella zona dell'ampliamento Tesla è considerevole", ha detto il portavoce. "Il fatto che siano state scoperte solo fuori dal 'campo' finora è dovuto alla mancanza di esplorazione finora".

L'ampliamento della fabbrica, che include la costruzione di una stazione ferroviaria merci e zone logistiche, che richiederebbe ulteriore disboscamento, è l'oggetto della opposizione degli attivisti. I cittadini di Grünheide avevano in gran parte respinto questo ampliamento, portando a una riduzione delle dimensioni del disboscamento pianificato.

Il ministero dell'Economia del Brandeburgo ha espresso riserve riguardo alla protesta boschiva. "Azioni come queste sono dannose per lo sviluppo economico complessivo della Germania", ha detto un portavoce. "La comunità ha approvato il piano di costruzione rivisto con una solida maggioranza. Pertanto, il Ministero dell'Economia non ha al momento preoccupazioni significative".

Tesla non ha rilasciato dichiarazioni in merito, senza rispondere alle richieste di commento della società. Secondo gli occupanti del bosco, non c'è alcun contatto diretto tra gli attivisti e la società.

Tesla sta proseguendo i suoi piani per l'ampliamento della struttura, inclusa la costruzione di una nuova fabbrica e l'ampliamento del sito, ma sta aspettando un aumento della crescita delle vendite. Il direttore della pianta André Thierig ha espresso una prospettiva critica: "Qui produciamo veicoli elettrici, non raffinerie di petrolio o roba del genere", ha detto all'Agenzia Stampa Tedesca.

L'iniziativa "Tesla stop" interpreta il rallentamento dell'ampliamento di Tesla come una vittoria. "Elon Musk e Tesla non godono più del sostegno pubblico di un tempo", ha dichiarato il portavoce. "La società ha subito un leggero calo".

Tuttavia, il ministero dell'Economia respinge questa analisi. "La decisione di Tesla di legare l'ampliamento della fabbrica alla crescita organica complessiva è una risposta razionale alle condizioni attuali del mercato automotive", ha chiarito il portavoce. Tesla si è inequivocabilmente impegnata con il governo statale per l'ampliamento a Grünheide, come dimostrato dalle procedure di approvazione in corso.

Gli attivisti hanno annunciato che una "fase calda" si sta

