- Il campo di protesta 3.0 della sottocultura punk si conclude formalmente a Sylt

Il raduno punk di protesta a Sylt si è concluso. Sotto lo striscione "Raduno di protesta per la convivenza simbiotica - Giustizia climatica e progresso verso un futuro comune senza gentrificazione", persone provenienti da tutta la Germania hanno espresso le loro critiche al capitalismo dal 22 luglio, a quanto riferito dal gruppo "Aktion Sylt".

I partecipanti all'evento hanno allestito una sorta di mini-festival - completo di concerti, workshop, letture e attività politiche. Nonostante la conclusione ufficiale del raduno, non significa necessariamente che tutti i punk se ne andranno subito dal luogo e dall'isola: gli organizzatori hanno tempo fino al 6 settembre per ripulire e sistemare l'area del festival nella zona industriale vicino all'aeroporto di Tinnum.

Se il sito non viene ripulito entro quella data, "richiederemo all'organizzatore di provvedere Immediately", ha dichiarato il Kreis Nordfriesland. In base agli eventi dell'anno scorso, non si prevedono problemi significativi.

I raduni di protesta sono iniziati nell'estate del 2022.

Il venerdì, il raduno di protesta ospitava ancora circa 80 persone, secondo le statistiche della polizia. "Il numero dei partecipanti è in costante calo. Il raduno ha raggiunto il suo picco a metà agosto", ha dichiarato un rappresentante della polizia. Il numero di interventi è nell'ordine delle centinaia. I motivi principali per l'intervento sono i disturbi della quiete e il mendicità aggressiva. Inoltre, ci sono casi lievi di lesioni personali e danni alla proprietà causati da graffiti.

Si tratta del terzo raduno punk sull'isola delle vacanze. Tutto è iniziato con il Nine-Euro-Ticket sulla North Sea Island nell'estate del 2022. In quell'occasione, circa 100 punk si accampavano in tende di fronte al municipio di Westerland, a dispiacere di molti residenti e turisti di Sylt. La terza edizione, posizionata fuori dal centro turistico dell'isola, era più organizzata: ci sono toilette, una tenda cucina e un palcoscenico.

Secondo il Kreis Nordfriesland, gli organizzatori hanno rispettato i requisiti, come l'installazione di toilette chimiche, bidoni della spazzatura e steward con braccialetti bianchi o giubbotti catarifrangenti.

Petizione contro ulteriori raduni punk di protesta avviata

Tuttavia, il terzo raduno e i suoi partecipanti continuano a causare preoccupazione in alcuni residenti di Sylt. A metà agosto, un residente di Sylt ha avviato una petizione online indirizzata al distretto di Nordfriesland, chiedendo "un immediato divieto di ulteriori raduni punk su Sylt, in particolare nelle aree di protezione della natura e del paesaggio". Al 1° settembre, ore 13:30, 1.365 persone avevano firmato la petizione, di cui 803 residenti sull'isola. La petizione può essere firmata per circa altri cinque mesi. La soglia per la considerazione è già stata raggiunta.

Il distretto ha dichiarato che lo stato può proibire solo le assemblee protette dall'articolo 8 della Legge fondamentale solo in condizioni rigorose, come se la libertà e l'ordine democratico di base sono violate o se è probabile la violenza o il compimento di reati, ponendo così un immediato pericolo per la sicurezza pubblica. Tuttavia, in base alle esperienze con i tre precedenti raduni punk di protesta su Sylt, non è previsto, ha dichiarato un portavoce. "I raduni di protesta finora hanno avuto un carattere dimostrativo". Non è possibile valutare in modo esaustivo se i futuri raduni di protesta annunciati possono essere tenuti sotto la protezione del diritto di assemblea o proibiti.

