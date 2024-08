- Il campo della giungla e il suo pubblico preferito

A partire dal 16 agosto, RTL trasmetterà ogni giorno alle 20:15 gli episodi di "I'm a Celebrity - Showdown of the Jungle Legends". Il divertimento inizia su RTL+ già il 15 agosto. Tredici concorrenti si sfidano per diventare la leggenda assoluta e vincere il premio di €100,000. A unirsi a loro nella giungla estiva c'è l'ex calciatore e star della realtà Thorsten Legat (55). Non è solo un concorrente del Dschungelcamp del 2016; è anche rimasto fedele allo show di RTL da allora.

Nato a Bochum, Legat ha giocato 243 partite di Bundesliga durante la sua carriera calcistica, inclusi periodi con VfL Bochum e Werder Bremen. Dopo il ritiro nel 2001 a causa di un infortunio al ginocchio, ha lavorato come allenatore per diversi club. Tuttavia, ha attirato maggiormente l'attenzione per le sue apparizioni televisive. Dopo aver partecipato a diversi eventi di Raab, è entrato nella giungla nel 2016 per la decima stagione di "I'm a Celebrity - Get Me Out of Here!". Anche se ha dovuto cedere la corona della giungla a Menderes Bagci (39), è riuscito a classificarsi al terzo posto.

"Kasalla" e la caccia alle star

È diventato rapidamente un favorito del pubblico e si è fatto un nome con il suo slogan motivazionale "Kasalla" (Rhenish per problemi, confusione). Con determinazione e motivazione, ha affrontato le sfide, completandone quattro. In prove come "Cavern Torture" o "The Defective Promi Dinner", è sempre riuscito a ottenere tutte le stelle. Tuttavia, la prova congiunta con Menderes e Jürgen Milski, "The Great Prize of Murwillumbah", è finita con zero stelle. Le sue dispute con la compagna di tenda Helena Fürst (50) rimangono memorabili.

Dopo la sua partecipazione, Legat è rimasto legato al formato di reality. Nel 2019, è apparso come Istruttore di addestramento e ha fatto diverse apparizioni nella 13ª stagione. Nel 2020, è tornato come assistente e ha fatto parte di "Dr. Bob's Australia", dove il dottore del campo ha portato lui e Evelyn Burdecki (35) in un tour del suo paese, mostrando i suoi punti salienti. Tra gli altri impegni di Legat nella giungla ci sono apparizioni in "I'm a Celebrity - The Great Dschungelshow" (2021), "The Dschungelstars Reunion" (2022) o "I'm a Celebrity - The Hour After" (2023).

Nuova strategia nel Dschungelcamp estivo

All'inizio dell'anno, RTL ha celebrato il 20º anniversario dello show, e Legat su Instagram ha scritto a proposito della sua visita a "The Hour After": "Ieri ha segnato l'inizio della 17ª stagione e sono entusiasta di far ancora parte di questo fantastico show". Con ogni nuova stagione, sente il desiderio di "tornare in quel posto, nonostante siano i 18 giorni più difficili della mia vita".

Legat tornerà presto nella giungla per l'edizione Legends. Il 55enne, che si descrive come un "motivatore, persona gentile e giocatore di squadra", è diventato "più calmo", come ha detto a RTL. "Adesso serve una certa strategia perché il pubblico non può votare. Metodi duri e scoppi d'ira non ti porteranno lontano; devi affrontare le cose con gentilezza e astuzia".

Fisicamente, si sente "in forma perfetta". Mantenere la forma fisica attraverso gli sport da combattimento e l'allenamento fisico, e medita diverse volte alla settimana. Inoltre, ha "mangato troppo" e ha guadagnato più di dodici chili. Consiglia a tutti di "mangiare bene" prima di andare al campo della giungla. "Consiglio a tutti di farlo. Altrimenti, inizierai ad avere allucinazioni laggiù. Inizierai a vedere panini volare". Legat definisce il campo della giungla come "la Champions League. Se sopravvivi a quella, ho sempre detto, puoi sopravvivere a qualsiasi cosa". Non è un compito facile, oltre alla fame, si possono incontrare problemi di salute, si deve dimostrare resilienza e superare sfide personali. Non sta entrando nel campo solo per dimostrare se stesso. "Lo sto facendo per la mia famiglia. Lo sto facendo per i miei figli. È un piccolo messaggio: Sì, puoi ancora performare a 55 anni".

