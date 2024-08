- Il campo della giungla delle leggende è qui

Gli abissali vuoti di conoscenza, il respiro corto a causa di un pene di bufalo d'acqua e una solida rivolta contro la direzione: Il reality show "Il Jungle Camp" è tornato in onda. Questo venerdì andrà in onda il primo episodio su RTL (ore 20:15, "Sono una Star – Lo scontro delle leggende della giungla"). Giovedì ha debuttato sulla piattaforma di streaming RTL+. Come sempre, è stato un inizio carico di emozioni e rumori.

Al centro del trambusto, delle lacrime e delle urla: l'ex attore di "Köln 50667" David Ortega, che ha accusato i suoi compagni di campo di bullismo ("Sei un vero disonore!"). Hanno risposto con una sorta di rivolta civile contro il 38enne barbuto.

Non una stagione regolare, ma un'edizione speciale

Ma partiamo dall'inizio: questa nuova stagione non è un episodio regolare dello show, ma un'edizione speciale. L'occasione è il 20º anniversario dello show, che è andato in onda per la prima volta nel 2004. Questa volta molte cose sono diverse. RTL non manda in onda il format all'inizio dell'anno, ma d'estate. Il luogo non è l'Australia, ma l'Africa del Sud. Lo show non è in diretta, ma registrato in precedenza. E: partecipano solo i concorrenti che hanno già preso parte a precedenti stagioni. "Leggende", come li chiama RTL.

Persone come la conduttrice Giulia Siegel (49), l'attore Winfried Glatzeder (79), l'ex calciatore Thorsten Legat (55) e la star della realtà Gigi Birofio (25) lottano per il cibo e la dignità. E, naturalmente, David Ortega, che ha lasciato la sua stagione presto nel 2016 e oggi sembra notevolmente diverso. I suoi capelli un tempo corti hanno lasciato il posto a una folta criniera e a una barba da druido.

Fastidioso nel Jungle Camp: Kader Loth

Analogamente evidente è il suo comportamento nel campo poco dopo il suo arrivo. Ad esempio, si siede accanto a un rotolo di carta igienica accanto al falò del mattino, farfugliando di programmi per bambini e leopardi. Improvvisamente, chiede alla veterana della realtà Kader Loth (51) se è nata in Germania. Lei risponde assonnata e irritata: "Non so nemmeno dove sono ora!" Un presagio di maggiori discordie.

Perché inspiegabilmente, Ortega viene poi nominato capo squadra. Non un titolo onorario, ma generalmente inteso come potere legislativo, poiché il capo squadra organizza il Jungle Camp.

Questo aumento di potere, unito al già esistente scetticismo tra i colleghi, porta all'escalation (Gigi: "È un po' inquietante. Intendo, non che io stia dormendo e poi viene la notte."). Come spesso accade, l'argomento della discussione è il veganismo. Nel primo grande test congiunto, i concorrenti devono ingoiare di nuovo ogni sorta di schifezza. Mentre Sarah Knappik (37) ingolla diversi bicchieri di stomaco di capra purificato e sembra appena uscita da un casting per un film sugli zombie, Ortega si rifiuta. Invece, si riferisce ai dieci comandamenti.

"vergogna su di voi tutti!"

Dopo di che, si sente che i suoi colleghi non prendono sul serio il veganismo. L'uomo che ancora si considera un "grande politico della pace" urla ai suoi colleghi: "vergogna su di voi tutti!" Il risultato: si tiene una riunione spontanea che rimuove Ortega dalla carica di capo squadra. Mola Adebisi (51) deve consegnare il messaggio e inizia la conversazione come un capo dipartimento che deve licenziare qualcuno con un seminario di comunicazione non violenta in sottofondo. A Ortega dice: "Hai anche bisogno di un aggiornamento generale". Non serve a calmare la disputa.

Se tutto questo sembra già troppo conflittuale, si può anche trovare divertimento nella giungla - soprattutto con Kader Loth. La regina della TV spazzatura ("Sono una delle persone più serie della Germania.") si ritrova in una situazione imbarazzante, dovendo salutare Winfried Glatzeder, l'ex "Belmondo dell'Est", che chiaramente fatica a riconoscere. "Winfried... Glatzer", dice. "Ma pensavo che fossi già morto da tempo." Ricorda il suo successo cinematografico "La leggenda di Paul e Paula" come "Paula e Paulina".

Nel frattempo, la star della realtà Gigi Birofio non riesce a far entrare di nascosto le sigarette nel campo nei suoi pantaloni, vicino al fondoschiena. Tuttavia, in seguito fa un rumoroso peto davanti alla conduttrice Sonja Zietlow, ricordando una scena della sua stagione del 2023. Il termine "legenda della giungla" ha molte sfumature.

Respiro corto a causa di pene di bufalo d'acqua

L'ex calciatore Thorsten Legat vive un momento drammatico durante il test del cibo, mentre si concentra per masticare piccoli pezzi di pene di bufalo d'acqua e improvvisamente diventa rosso. Diversi concorrenti e la conduttrice Sonja Zietlow accorrono in suo aiuto, dandogli delle pacche sulla schiena. "Non riuscivo a respirare", spiega l'ex calciatore in seguito, visibilmente scosso. Il cibo disgustoso gli era rimasto in gola.

Non visto finora all'inizio: la candidata della realtà Elena Miras (32), annunciata come partecipante ma non ancora apparsa. Secondo RTL.de, si unirà più tardi al gruppo della giungla come sorpresa. Inoltre, Sonja Zietlow è stata vista come unica moderatrice per gran parte dello show. Il co-moderatore Jan Köppen aveva la febbre al momento della registrazione e ha dovuto riposare.

Nota di trasparenza: Stern fa parte di RTL Germany.

