Il campione olimpico viene messo sotto i riflettori e riceve la ricevuta

Gli Paesi Bassi sconfiggono la Germania in una finale di hockey drammatica a Parigi. Tuttavia, dopo la partita, si parla solo di un atleta olimpico che perde la calma. Ne seguono discussioni animate. In seguito, egli si pente del suo comportamento.

Il giocatore di hockey nazionale olandese Duco Telgenkamp si pente del suo scatto d'ira dopo la vittoria olimpica contro la Germania. "Non avrei dovuto farlo, erano solo le emozioni", ha detto il 22enne. "Non è stata una mossa molto furba tornare dal portiere. Voglio dire, abbiamo vinto e poi non avrei dovuto lasciarmi trascinare così tanto."

Dopo la finale, Telgenkamp si è piazzato di fronte al portiere tedesco Jean-Paul Danneberg e ha portato il dito alle labbra. Poi ha toccato l'elmetto del portiere. In risposta a questo gesto, l'attaccante tedesco Niklas Wellen si è diretto verso la festa olandese che si stava formando per dire la sua a Telgenkamp, portando a discussioni animate.

La critica per questo comportamento è arrivata anche dal allenatore nazionale olandese Jeroen Delmee. "Le emozioni fanno parte del gioco, ma deve ancora abituarsi a qualche regola internazionale di hockey, è ancora molto giovane", ha detto Delmee: "Non si dovrebbe mai toccare un altro giocatore, purtroppo le emozioni hanno avuto la meglio su di lui". Secondo l'allenatore, le dichiarazioni di Danneberg sui media sono state il fattore scatenante dell'errore di Telgenkamp.

Telgenkamp ha confermato questo: "Mi ha personalmente infastidito che Danneberg ha detto che avevamo paura di loro". Letteralmente, il portiere tedesco ha detto prima della finale: "Entriamo lì con il petto in fuori perché penso che gli olandesi abbiano paura di noi". Dopo il fischio finale, Danneberg ha anche condannato l'azione di Telgenkamp. "Sembra che siano saltati un po' i fusibili. Le mie sincere condoglianze per un comportamento così poco sportivo", ha detto il 21enne: "Il pubblico lo ha fischiato quando ha ricevuto la medaglia. Non c'è disonore più grande di quello".

"Lo trovo un po' discutibile. Se vinci l'oro, vai dai tuoi ragazzi e festeggia", ha detto Tom Grambusch. "C'erano stati un paio di commenti prima che non erano male, fa parte del gioco. Che sia degenerato così è brutto". I tedeschi non sembrano interessati a una conversazione chiarificatrice con gli olandesi: "Quello resterà".

L'allenatore capo André Henning, however, believes that the heated argument after the dramatic Olympic final will not permanently strain the relationship between the German and Dutch hockey national teams: "We'll also be able to put that behind us and forgive the Dutch. We congratulated them too."

