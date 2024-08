Il campione olimpico di canto Ogunleye crea un momento commovente

Atleti tedeschi brillano ai Giochi Olimpici di Parigi, meglio di Tokyo. Sensazionale lanciatrice del disco Yemisi Ogunleye conquista l'oro allo stadio. Il suo passato e un hobby aiutano la sua tecnica.

Come nuova campionessa olimpica del lancio del disco, Yemisi Ogunleye ha incantato alla fine della conferenza stampa: dopo essere stata invitata a dimostrare il suo talento canoro, la 25enne ha cantato volentieri un inno gospel a Dio - lo stesso brano che ha affermato di aver cantato durante la sua impressionante esibizione. Momento con i brividi. "Il mio cuore è semplicemente colmo di gratitudine", ha detto la campionessa olimpica a sorpresa. Dopo la medaglia d'oro, è corsa alla curva e ha festeggiato con la sua famiglia e gli allenatori. "La mia famiglia era seduta in prima fila, vivere questo momento è stato semplicemente incredibile. Ho abbracciato tutti e pianto lacrime di gioia insieme."

La Germania vince l'oro nel lancio del disco - qualcosa che non accadeva dal 1996 con Astrid Kumbernuss. Ogunleye è la quinta donna tedesca a raggiungere questo traguardo nelle gare di atletica. Dopo l'argento per il decatleta Leo Neugebauer e la saltatrice in lungo Malaika Mihambo, e il bronzo per la staffetta 4x100 metri femminile, Ogunleye ha portato grande onore allo Stade de France. Non ci sono più atleti tedeschi in finale sabato. A Tokyo c'è stato un oro e due argenti.

La competizione non è iniziata bene per la nativa di Mannheim. Nella prima manche, è scivolata nel cerchio bagnato e è caduta sul ginocchio. "Ho avuto la possibilità: mi arrendo ora o continuo?" ha descritto la sua emozionante competizione. Tre anni dopo l'oro di Mihambo, con cui Ogunleye ha cantato insieme nelle qualificazioni olimpiche, la lanciatrice del disco è il prossimo campione olimpico tedesco.

"Dio, l'hai reso così facile"

Prima del suo ultimo lancio, che ha raggiunto i 20.00 metri, l'atleta credente si è rivolta a Dio. "Mi sono trovata nel cerchio e sapevo che sarebbe successo ora. E ho detto solo: Dio, vieni con me nel cerchio e dammi la forza e il coraggio necessario", ha detto Ogunleye. "Quando ho visto che il disco aveva superato la linea dei 20 metri, è stato semplicemente un momento in cui sono rimasta così sorpresa. Dio, l'hai reso così facile."

In momenti difficili della sua vita, ha trovato la sua strada verso Dio. Ogunleye ha dovuto lottare dopo gravi infortuni, affrontare razzismo e bullismo. Suo padre è del Nigeria, sua madre è tedesca. È nata in Germania, viene da Bellheim nella Renania-Palatinato. E dice di essere "orgogliosa di essere mista", come ha detto dopo aver vinto l'argento ai Campionati Mondiali Indoor quest'anno. Il bronzo ai Campionati Europei è arrivato a giugno a Roma.

Ma nulla può paragonarsi al momento olimpico a Parigi. La medaglia d'argento Maddison-Lee Wesche dalla Nuova Zelanda e il bronzo Song Jiayun dalla Cina sembrano molto più potenti accanto a Ogunleye. La sua vittoria olimpica è dovuta alla tecnica rotazionale. "Facevo ginnastica e questo mi ha dato una certa sensazione corporea", ha detto. "Sono musicale, ho il ritmo e ho la dimensione, la leva e la velocità necessarie per il lancio rotazionale."

