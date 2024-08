- Il campione Kompany ha ottenuto la prima vittoria contro l'Augsburg a Heidenheim.

Vincent Kompany si prepara per il suo debutto come allenatore della squadra del Bayern Monaco allo stadio Allianz Arena. Il belga è stato a Monaco per quello che sembra un'eternità, ha detto in vista della partita di Bundesliga domenica alle 17:30, trasmessa su DAZN, contro i leader della Bundesliga SC Freiburg. Kompany e la sua squadra sono ansiosi di impressionare i loro tifosi, con l'obiettivo di ottenere una vittoria di sei punti nella loro prima partita in casa.

Nel frattempo, il 1. FC Heidenheim si sta preparando per la sua partita di Bundesliga contro il FC Augsburg domenica alle 15:30. L'allenatore Jess Thorup attende con impazienza questa particolare partita, poiché gli riporta alla mente il suo trionfale debutto dello scorso ottobre quando la sua squadra ha ottenuto una vittoria per 5-2 contro Heidenheim. Sperano di costruire su quel successo.

