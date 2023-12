Il campione in carica Phil Mickelson si ritira dal PGA Championship

"Phil è il campione in carica e attualmente ha i requisiti per diventare membro a vita della PGA e avremmo gradito la sua partecipazione", ha dichiarato la PGA su Twitter. "Auguriamo a Phil e Amy il meglio e attendiamo con ansia il suo ritorno al golf".

I PGA Life Member devono essere stati membri attivi del PGA Tour per 15 anni e devono aver vinto almeno 20 eventi co-sponsorizzati, secondo la PGA.

Mickelson, che compirà 52 anni a giugno, è entrato nella storia dell'evento lo scorso anno quando è diventato il più anziano vincitore di un major, superando il record precedentemente detenuto da Julius Boros, che vinse il PGA Championship nel 1968 all'età di 48 anni.

La CNN ha contattato l'agente di Mickelson per un commento.

Il mese scorso Mickelson ha saltato anche il Masters, per la prima volta in quasi tre decenni, dopo essere stato rimosso dall'elenco dei golfisti attivi del torneo. Sul sito web del Masters è stato ufficialmente indicato come "campione passato che non gioca".

Il sei volte vincitore di un major ha dichiarato a febbraio che si sarebbe preso "un po' di tempo" lontano dal golf dopo essere stato criticato per i suoi commenti sul regime dell'Arabia Saudita e sul nuovo tour di golf proposto dal Paese .

All'epoca, Mickelson aveva detto di aver sentito la pressione e lo stress che lo avevano colpito nel corso degli anni e aveva lasciato intendere che si sarebbe preso una pausa dallo sport, dicendo: "So di non essere stato al meglio e di aver disperatamente bisogno di un po' di tempo per dare priorità alle persone che amo di più e lavorare per essere l'uomo che voglio essere".

Anche KPMG, sponsor storico di Mickelson, ha dichiarato a febbraio che non collaborerà più con il golfista.

Il PGA Championship inizierà giovedì e si concluderà il 22 maggio al Southern Hills Country Club di Tulsa, in Oklahoma.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com