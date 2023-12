Il campione in carica Max Verstappen vuole solo "vincere di più" in questa stagione

Sebbene Hamilton avesse accumulato un vantaggio notevole, una safety car in ritardo ha fatto ripartire la gara e Verstappen è riuscito a superare il britannico con gomme più nuove e più veloci, assicurandosi il suo primo campionato piloti.

Nonostante il raggiungimento dell'obiettivo di una vita e l'enorme dispendio di energie emotive, l'indole competitiva che contraddistingue Verstappen non sembra essersi attenuata e rimane concentrato semplicemente sul vincere le gare.

"Non ha nulla a che vedere con la fiducia in me stesso o con il fatto che ora che sono campione del mondo sento finalmente di appartenere a questo mondo o altro", dice Verstappen ad Amanda Davies di CNN Sport prima del Gran Premio di Miami. "Per me non ha importanza. Sono solo tornato e voglio provare a vincere ancora.

"Ho già detto che se vincerò un campionato, il mio obiettivo in F1 sarà raggiunto", afferma. E tutto ciò che verrà dopo sarà solo un bonus e me lo godrò".

"Ma non è che ora ho vinto un campionato, quindi andiamo a festeggiare qui, andiamo a festeggiare là, senza essere motivati e così via. Penso che la mia motivazione sia ancora più alta ora per tornare e cercare di raggiungere quella sensazione o provare a sentire di nuovo la stessa cosa".

Un nuovo inizio

La difesa del titolo da parte di Verstappen avviene in una stagione di F1 che si sta già dimostrando notevolmente diversa dalle ultime edizioni.

Per la prima volta in otto anni, la Mercedes non è più la detentrice del campionato piloti - una posizione che Verstappen e la sua squadra, la Red Bull, occupano ora - e i nuovi regolamenti implementati all'inizio di questa stagione hanno costretto i team a riprogettare completamente le loro auto, ponendo fine al dominio della Mercedes.

"Penso che come pilota, ogni anno si impara e si cerca di migliorare. Voglio dire, è naturale. E soprattutto quando ci sono nuove auto, bisogna comunque adattarsi. Quindi, in un certo senso, forse è stato un bene che abbiamo vinto il titolo con quella macchina e poi abbiamo avuto regolamenti completamente nuovi per la nuova macchina".

Questi cambiamenti radicali hanno aiutato Verstappen a riorientarsi in questa stagione dopo il drammatico Gran Premio finale di Abu Dhabi.

"Naturalmente, dopo Abu Dhabi, sono emerse tutte le emozioni dell'intero anno", dice. "Ma allo stesso tempo, dovevamo ancora costruire una macchina veloce per quest'anno. Quindi bisognava godersi il momento ma, molto rapidamente, anche concentrarsi di nuovo sulla necessità di essere di nuovo lì l'anno prossimo, e fortunatamente ci siamo riusciti".

"Abbiamo ancora una macchina molto competitiva, quindi credo che questo aiuti naturalmente anche la motivazione. Quando hai una buona macchina, sei molto motivato".

Se la Red Bull ha dimostrato la sua velocità, deve ancora dimostrare la sua affidabilità. Dei quattro Gran Premi disputati in questa stagione, Verstappen ne ha vinti due e non ha concluso gli altri a causa di un calo di potenza in Bahrain e di una sospetta perdita di carburante in Australia.

"È stato un po' sfortunato perché, nei test invernali, non avevamo nulla", dice Verstappen.

"Era tutto così semplice, quindi eravamo davvero fiduciosi che non sarebbe successo nulla. Ma poi, naturalmente, la F1 è uno sport meccanico e tutto può succedere, e abbiamo avuto qualche problema sorprendente, ma credo che siamo riusciti a risolverlo.

"È uno sport così difficile, anche dal punto di vista del motore, ed è duro. È molto difficile avere zero problemi di affidabilità, ma abbiamo già dimostrato in passato di essere molto bravi in questo campo e dobbiamo solo continuare a lavorare al meglio d'ora in poi".

Mi piace lottare con lui in pista

Dopo il suo tumultuoso inizio di stagione, Verstappen si trova attualmente al secondo posto nella classifica piloti, a 27 punti da Charles Leclerc, la cui Ferrari sembra essere la migliore in campo.

"Conosco Charles da molto tempo e mi piace lottare con lui in pista, fare una bella gara e divertirmi", ha dichiarato.

Leclerc e Verstappen si sono affrontati per la prima volta da adolescenti in gare di go-kart, dando vita a un tipo di rivalità diversa da quella più acrimoniosa tra Verstappen e Hamilton che ha caratterizzato la battaglia per il campionato dello scorso anno.

Sebbene Leclerc abbia guadagnato un vantaggio nella prima parte della stagione, ci sono ancora 20 gare - con un massimo di 26 punti disponibili per ogni circuito - in cui Verstappen può recuperare la differenza.

"Penso che stiamo facendo buoni progressi con la macchina, quindi è molto vicino, e ora si tratta solo di capire chi porterà gli aggiornamenti più velocemente, chi porterà gli aggiornamenti più grandi nel modo giusto", dice Verstappen. "Soprattutto con queste nuove auto, c'è ancora molto da imparare. Ad ogni gara, credo che i team portino cose diverse".

Verstappen e Leclerc riprenderanno la loro rivalità questo fine settimana, quando la Formula Uno si recherà per la prima volta a Miami. Il tracciato, costruito appositamente, si snoda attorno all'Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins e contiene diverse sezioni tecniche, oltre a tre zone DRS sui rettilinei.

Sarà la prima volta che i piloti corrono sul tracciato, anche se hanno già completato dei giri in un simulatore.

"Se hai un ottimo bilanciamento della vettura, questo ti aiuterà molto ad imparare la pista, ma naturalmente, se non è così, stai lottando contro due cose", dice Verstappen. "Si lotta per imparare la pista e allo stesso tempo si lotta contro la macchina.

"A volte si ha la sensazione di trovarsi a proprio agio nel giro di pochi giri, ma a volte, nel corso di una sessione, ci si accorge ancora di cose come se fossi un po' sottotono qui o stessi spingendo troppo lì.

"Sono entusiasta di essere qui. Sarà davvero speciale guidare su questa pista e sarà difficile con l'umidità e il caldo. Non sarà una gara facile per noi".

Fonte: edition.cnn.com