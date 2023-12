Il campione in carica Dominic Thiem salterà gli US Open e il resto della stagione 2021 per un infortunio al polso

Il 27enne tennista ha dichiarato di non essersi ancora ripreso dall'infortunio subito all'Open di Maiorca a giugno, l'ultimo torneo che ha disputato prima di ritirarsi da Wimbledon e dalle Olimpiadi di Tokyo all'inizio dell'estate.

"Sono davvero dispiaciuto di non poter difendere il titolo a New York", ha scritto sul suo account Twitter. "Nelle ultime sei settimane ho seguito i consigli del medico, indossando la stecca per il polso e facendo esercizio fisico per rimanere in forma prima di ricominciare ad allenarmi in campo. Il mio recupero stava andando molto bene, ma poi la scorsa settimana ho colpito una palla durante l'allenamento e ho iniziato a sentire di nuovo dolore. Sono andato subito dai medici".

"Dopo alcuni esami, hanno detto che il mio polso ha bisogno di più tempo, quindi abbiamo deciso di essere prudenti e di dare al polso un po' di tempo per recuperare. Porterò la stecca per un altro paio di settimane prima di iniziare gli esercizi e poi allenarmi di nuovo con la racchetta", ha aggiunto.

Il numero 6 del mondo Thiem, che ha vinto il suo primo Grande Slam nel 2020 battendo il campione olimpico Alexander Zverev nella finale degli US Open, ha trascorso un po' di tempo lontano dal gioco dopo la vittoria, non toccando la racchetta fino a quando non è stato pronto a tornare.

Da allora, però, ha avuto pochi successi, in particolare un'uscita prematura al primo turno del Roland Garros a maggio, prima di subire l'infortunio al polso a giugno.

"È stata una decisione difficile da prendere, ma so che è quello che devo fare. Ho una lunga carriera davanti a me ed è importante non correre rischi e non avere fretta di tornare, cosa che spero capiate", ha detto Thiem.

"Voglio ringraziare tutti voi per il sostegno che mi avete dato finora. Significa davvero molto per me e mi dà molta forza e mi aiuta a rimanere positivo in questo momento difficile", ha aggiunto.

Thiem si aggiunge alla lista dei grandi nomi che non parteciperanno a Flushing Meadows dopo che il grande tennista Roger Federer si è ritirato dagli US Open all'inizio del mese dopo aver annunciato un ulteriore intervento al ginocchio.

Gli US Open 2021 inizieranno il 30 agosto e dureranno fino al 12 settembre a New York.

Fonte: edition.cnn.com