Il campione di scacchi cinese rinuncia alla vittoria per "cattivo comportamento" dopo il torneo, ma nega di aver barato

Yan Chenglong, un dilettante di 48 anni della provincia centrale cinese dello Henan, si è aggiudicato la finale del torneo Chess King nella provincia insulare di Hainan il 17 dicembre, vincendo 100.000 yuan (circa 13.988 dollari), secondo il tabloid statale Global Times.

Yan ha dovuto rinunciare al premio in denaro, insieme alla vittoria, in seguito a un'indagine dell'Associazione cinese di Xiangqi (CXA) sul "cattivo comportamento" tenuto nel suo hotel dopo il torneo, ha dichiarato il gruppo in un comunicato di lunedì.

L'associazione ha dichiarato che Yan ha defecato nella vasca da bagno del suo hotel e ha vandalizzato i mobili della sua stanza dopo aver bevuto alcuni drink. L'associazione ha dichiarato che Yan ha "violato l'ordine pubblico e i buoni costumi" e che sarà sospeso da tutti i tornei Xiangqi per un anno.

All'indomani del torneo, sui social media cinesi, strettamente controllati, è circolata l'accusa che Yan potesse aver imbrogliato usando un giocattolo sessuale vibrante per comunicare con gli altri, accusa che è stata ripresa da diversi media statali cinesi.

Ma Yan ha negato con forza queste accuse.

In un'intervista rilasciata alla rivista statale China Newsweek, Yan ha dichiarato di aver protestato contro la decisione dell'associazione di penalizzarlo per l'incidente dell'hotel. Ha anche promesso di intraprendere un'azione legale contro quelli che ha definito "commenti diffamatori" fatti da blogger online.

Nel comunicato con cui ha annunciato che Yan è stato privato della vittoria, la CXA ha dichiarato di non essere "in grado di concludere, sulla base delle informazioni disponibili", se Yan abbia usato un sex toy per imbrogliare "come ipotizzato dai media".

Nell'intervista rilasciata a China Newsweek, Yan ha dichiarato di essersi sentito "male" dopo il torneo e di aver cercato di pulire la vasca da bagno, ma di essere andato via in fretta per prendere un volo.

"Mi scuso con l'intera società per il mio cattivo comportamento", ha dichiarato nell'intervista telefonica. La CNN non è riuscita a contattare Yan per un commento.

Secondo il Global Times, Yan aveva già vinto il campionato maschile in un torneo aperto ai Giochi nazionali cinesi del 2021 e gioca da diversi decenni.

Secondo l'account WeChat ufficiale della CXA, all'inizio del mese si sono riuniti a Hainan concorrenti di tutto il Paese provenienti da "ambienti di base" per partecipare al torneo. Lo Xiangqi è molto popolare in tutto il Paese e tra i cinesi della diaspora.

Non è la prima volta che nel mondo dei giochi da tavolo competitivi vengono mosse accuse di imbrogli con giocattoli sessuali.

La notizia della sospensione di Yan è arrivata pochi giorni dopo la conclusione di un'indagine su un altro scandalo di imbrogli che ha coinvolto il cinque volte campione del mondo di scacchi Magnus Carlsen e il grande maestro statunitense Hans Niemann.

Carlsen ha accusato il suo avversario Niemann di aver barato dopo che Niemann aveva vinto la Sinquefield Cup 2022 a St. Louis.

Sebbene Carlsen non abbia fornito dettagli su ciò che avrebbe fatto Niemann durante la loro partita a scacchiera, sui social media si sono moltiplicate le accuse di Niemann di aver usato giocattoli sessuali vibranti per ricevere segnali che lo istruissero sulle mosse da fare.

Niemann ha negato "categoricamente" queste accuse. L'organo di governo mondiale dello sport ha infine concluso il 15 dicembre che Niemann non ha barato contro Carlsen nella partita alla scacchiera, ma ha barato in 55 partite online.

Fonte: edition.cnn.com