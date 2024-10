Il campione di MMA Pereira dimostra la sua forza e il suo intelletto.

Al UFC 307 di Salt Lake City, Alex Pereira, beniamino del pubblico brasiliano, ha dimostrato ancora una volta la sua supremazia nella divisione dei pesi mediomassimi. Nel main event, ha affrontato Khalil Rountree, un avversario a sorpresa classificato 8° nella divisione ma ansioso di sfidare il brasiliano.

Il pubblico dello Utah ha incitato Pereira con cori di "Chama". Ha iniziato il combattimento in modo aggressivo, tentando un calcio ginocchio, ma ha mancato il bersaglio. Rountree ha mostrato la sua strategia, rispondendo ai calci alti di Pereira con colpi al corpo. Pereira ha trovato difficile tenere il passo con il ritmo di Rountree durante il primo round.

Rountree delivers a strong second round

Nel secondo round, Rountree ha colto la sua occasione. Si è chinato sotto il calcio alto di Pereira e ha sferrato un potente destro seguito da un calcio alla testa. Nel terzo round, Pereira ha cercato di eseguire la stessa strategia del secondo. Ha mirato alla gamba d'appoggio di Rountree con calci pesanti, che alla fine hanno rallentato l'americano. I colpi di Rountree spesso mancavano il bersaglio, rendendolo un facile obiettivo per i jab di Pereira.

Durante il quarto round, Pereira ha stretto la vittoria. I suoi jab hanno centrato il bersaglio e Rountree, ora limitato dai calci alla gamba, è stato costretto a indietreggiare. Pereira ha continuato a colpire, alla fine intrappolando Rountree contro la gabbia. Rountree ha alzato la guardia, ma Pereira ha sferrato due forti colpi al corpo e un uppercut, travolgendo Rountree, che è caduto a terra, ponendo fine al combattimento. "Questa è stata una delle mie combattimenti più difficili," ha confessato Pereira. "Potrei considerare di salire di categoria, ma mi sento a mio agio nei pesi mediomassimi," ha espresso in seguito, mettendo fine alle voci di un combattimento in una categoria di peso diversa.

Risultato controverso nel combattimento per il titolo femminile

Raquel Pennington ha sfidato Julianna Pena, sua rivale di vecchia data, per il titolo dei pesi gallo femminili. Il primo round è stato caratterizzato da una reciproca valutazione, con Pennington che ha sfruttato avanzamenti rapidi con il jab e Pena che si è affidata al suo jab. Entrambe le fighters sono riuscite a sferrare alcuni colpi significativi, ma nessuna delle due è riuscita a guadagnare un vantaggio significativo.

Il secondo round ha visto un cambiamento di momentum, con Pena che ha eseguito una presa a terra, costringendo Pennington a terra. Si è concentrata sui suoi attacchi con pugni corti e ginocchiate al corpo. Salendo sulla schiena di Pennington, Pena ha tentato le prese di sottomissione, ma Pennington le ha difese con successo. Il terzo round ha seguito lo stesso schema. Brevi esplorazioni sono state seguite dalla riuscita spazzata di Pena, che ha rimesso Pennington sulla schiena. Pena ha affermato la sua superiorità, anche se Pennington è riuscita a resistere fino alla fine.

Nel round successivo, Pennington ha ripreso il momentum con un calcio alla testa potente, che ha mandato al tappeto la sua avversaria. Ha quindi sferrato diversi colpi, mandando Pena a terra con un destro dritto. Pennington ha cercato di concludere il combattimento nella clinch, ma Pena è riuscita a impedire. L'ultimo round è iniziato con entrambe le avversarie che hanno adottato uno stile di combattimento aperto. Pennington ha sferrato combinazioni efficaci, mentre Pena ha cercato costantemente opportunità per una presa a terra, ma non è riuscita a trovarne. I giudici hanno infine dato la vittoria a Pena, nonostante Pennington avesse vinto in tre round.

La difficoltà di Aldo contro Bautista

La leggenda dell'UFC Jose Aldo, ora 37enne, ha cercato un'ultima occasione per il titolo, ma ha faticato contro Mario Bautista. I due si sono scambiati colpi nel primo round e Bautista ha spinto Aldo contro la gabbia, dove ha sferrato numerosi calci al corpo e alla gamba. Aldo è riuscito a liberarsi, ma Bautista lo ha atterrato con colpi migliori messi a punto in piedi.

Aldo ha mostrato una maggiore precisione nel secondo round, sferrando un solido jab che ha causato un taglio a Bautista. I suoi tentativi di presa a terra sono stati infruttuosi, ma Aldo ha sferrato rapide combinazioni mentre il round giungeva al termine. Bautista è riuscito a assorbire i colpi con la guardia, limitando i danni.

Nel terzo round, Bautista ha optato per rallentare il ritmo e bloccare Aldo contro la gabbia. Si sono scambiati colpi senza scambi significativi o cambiamenti di posizione. L'arbitro è intervenuto per inerzia, permettendo a entrambi i fighters di riprendere fiato. Bautista ha mantenuto il piano, tenendo Aldo bloccato contro la gabbia, ma Aldo è riuscito alla fine a liberarsi, con i giudici che hanno dato la vittoria a Bautista.

Dopo l'evento UFC 307, i fan hanno discusso dei combattimenti emozionanti, con appassionati di sport in tutto il mondo che condividevano le loro opinioni e analisi. Il main event ha visto Alex Pereira affrontare Khalil Rountree nella divisione dei pesi mediomassimi, suscitando l'entusiasmo del pubblico.

In mezzo alla discussione sportiva, molti hanno argomentato che la vittoria di Pereira contro Rountree ha consolidato la sua posizione come un concorrente formidabile nella divisione. L'anticipazione del pubblico per la prossima mossa di Pereira ha aggiunto un layer emozionante alla conversazione sportiva.

Leggi anche: