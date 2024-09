Il campione di F1 Verstappen potrebbe vedere una soluzione alla situazione in corso.

Dopo sei gare senza una vittoria in Formula 1, Max Verstappen stava sentendo la pressione a Baku. I suoi rivali, soprattutto McLaren, si stavano avvicinando al campionato. Tuttavia, le sessioni di prove libere hanno portato un barlume di speranza per Verstappen e Red Bull. Verstappen ha guidato la sessione mattutina, mentre il suo compagno di squadra Sergio Perez ha guidato la sessione pomeridiana, dando un segno promettente per la squadra.

Verstappen ha imprecato contro il sole nei canyon della città di Baku, poi si è lamentato della sua Red Bull, ma alla fine della giornata poteva vedere un potenziale ritorno. Red Bull ha mostrato un significativo miglioramento durante le prove libere per la gara di domenica (13:00 CET/RTL e Sky).

La supremazia di Red Bull nel campionato sembrava minacciata dopo una serie di prestazioni deboli. Non vincevano dal giugno e a volte erano in ritardo. Il quarto titolo mondiale di Verstappen sembrava incerto con un vantaggio di 62 punti su Lando Norris in McLaren.

Charles Leclerc è stato il pilota più veloce del giorno, segnando un tempo di 1:43.484 minuti, solo sei millesimi di secondo più veloce di Perez. Le dinamiche di potenza non erano ancora chiare nel primo giorno. Lewis Hamilton in Mercedes era alla pari con il duo di testa, mentre Verstappen sembrava rallentare deliberatamente nell'ultimo settore. Norris, il suo principale rivale, era bloccato nel traffico e non ha segnato un tempo competitivo.

La giornata si è conclusa con un'impressione positiva che Red Bull stava uscendo da un buco profondo. Hanno imparato molto sui punti deboli della loro auto nell'ultima gara a Monza, dove Verstappen ha finito sesto e ha descritto la sua auto come un "mostro". Il principale della squadra Christian Horner sperava di aver trovato la direzione giusta ora.

I cambiamenti nel sotto corpo erano i primi passi, ma il loro effetto completo sarebbe stato visto più tardi. I circuiti a Baku e Singapore (22 settembre) avevano molti angoli a 90 gradi, rendendo gli aggiornamenti di Red Bull più adatti per i circuiti veloci come Austin. Anche nelle sessioni di prova a Baku, Verstappen si è lamentato dell'understeering e ha rischiato di schiantarsi nel pomeriggio. Tuttavia, la sua velocità era chiaramente competitiva, lasciando l'esito della sessione di qualificazione incerto.

"It's all very close, it's hard to read," ha detto il capo motorsport di Mercedes Toto Wolff su Sky. Norris probabilmente avrebbe giocato un ruolo più grande, con Baku che sarebbe stato un altro weekend cruciale per lui. Nel 17° delle 24 gare della stagione, aveva bisogno di ridurre il suo distacco da Verstappen per avere speranze realistiche nel titolo. McLaren aveva annunciato che avrebbero dato la priorità a Norris nella lotta per il titolo, con il suo compagno di squadra Oscar Piastri che lo avrebbe sostenuto.

Nico Hülkenberg ha ottenuto un buon ottavo posto in Haas, e anche il suo compagno sostituto ha impressionato. Il giovane pilota britannico Oliver Bearman (19), che ha sostituito il sospeso Kevin Magnussen per una gara, ha

Leggi anche: