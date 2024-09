Il campione di boxe Usyk elogia le autorità dopo l'arresto, Zelenskyy critica

Tensione a Cracovia. Il campione del mondo di pugilato Oleksandr Usyk trattenuto in un volo diretto in Spagna, finisce in custodia della polizia polacca. L'incidente scatena un putiferio ai massimi livelli: il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy interviene.

Le fonti riferiscono che il campione ucraino di pugilato Oleksandr Usyk e il suo allenatore sono stati temporaneamente impediti dall'imbarcarsi sul loro volo per Valencia all'aeroporto di Cracovia in Polonia, secondo diversi media. ESPN ha riferito che Usyk era previsto per prepararsi per il suo prossimo combattimento contro Tyson Fury in dicembre, previsto lì. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha rilasciato una dichiarazione su X, confermando che Usyk era stato rilasciato dalla custodia della polizia. Zelenskyy ha espresso la sua delusione per la situazione, definendo Usyk "nostro cittadino e campione."

Usyk ha descritto l'incidente su Instagram come un "malinteso". Il campione dei pesi massimi ha lodato le forze dell'ordine polacche per aver svolto il loro lavoro, ignorando "altezza, peso, reach e insegne".

Viaggio difficile in Polonia

ESPN ha riferito che il motivo del loro breve fermo era il presunto giudizio di un dipendente dell'aeroporto secondo cui Usyk e il suo allenatore non erano idonei al volo a causa delle loro condizioni. Usyk ha contestato questa valutazione, sostenendo che entrambi gli individui erano semplicemente esausti dopo un viaggio di 14 ore dalla Ucraina martoriata dalla guerra, che includeva un viaggio in auto di quasi 900 chilometri. La barriera linguistica e l'agitazione di Usyk hanno contribuito al breve fermo.

Al combattimento unificatore WM mozzafiato del 18 maggio a Riyadh, Usyk è riuscito a conquistare la vittoria per punti contro l'avversario britannico fino ad allora imbattuto Tyson Fury (35) e gli ha strappato la cintura WBC. Usyk, che aveva già detenuto i titoli mondiali delle principali associazioni IBF, WBO e WBA, ha consolidato il suo status come primo campione dei pesi massimi indiscusso in 25 anni. Il combattimento successivo in Arabia Saudita è previsto per il 21 dicembre.

