Il campione del Masters e numero 1 del mondo Scottie Scheffler rischia di non superare il taglio del PGA Championship

Reduce da un deludente giro di apertura giovedì - che ha incluso una rara dimostrazione di frustrazione da parte del solitamente imperturbabile Scheffler - il numero 1 del mondo è entrato nel secondo giro di venerdì con un over par, a sei colpi dal leader Rory McIlroy.

Con l'obiettivo di risalire la classifica, Scheffler ha mostrato un po' della grinta che lo contraddistingue, non giocando chiaramente al meglio ma riuscendo a fare nove par di fila sulle prime nove buche al Southern Hills Country Club di Tulsa, in Oklahoma.

Tuttavia, è stato sulle nove buche successive che le cose hanno iniziato ad andare male per il golfista probabilmente più in forma del mondo.

I bogey consecutivi alla prima e alla seconda buca, la 10ª e l'11ª, hanno fatto sì che il venticinquenne si trovasse sempre a giocare in rimonta; ma da lì in poi le cose sono peggiorate.

Un birdie alla 13ª ha dato un po' di speranza a Scheffler, ma due bogey nelle tre buche successive hanno sancito un pomeriggio torrido per Scheffler a Tulsa.

E proprio quando sembrava che le cose non potessero andare peggio, è arrivato l'incubo dell'ultima buca.

Alla nona buca, par 4, il suo tee shot è finito in un bunker a destra del fairway e il conseguente bunker shot è finito appena a sinistra del green.

Il suo colpo di chip è stato un po' sotto tono, arrivando proprio sul bordo del green e lasciandogli un putt di 15 piedi per il par.

Dovendo fare buca per avere una chance di giocare nel weekend, il putt di Scheffler è finito appena a sinistra della buca, lasciandogli un putt difficile per salvare un bogey.

E non era proprio la giornata di Scheffler, che ancora una volta ha mancato di poco la buca con un doppio bogey, completando le sue back nine in 40 colpi.

Scheffler ha concluso il torneo con un punteggio di cinque over 75 e sei over. Con il taglio previsto a quattro over, a meno che non si verifichi una serie considerevole di punteggi elevati, Scheffler non giocherà sabato e domenica.

È la prima volta quest'anno che Scheffler ha totalizzato giri consecutivi sopra il par.

Secondo l'esperto di statistiche di golf Justin Ray, da quando è stato introdotto il sistema di ranking mondiale nel 1986, il numero 1 del mondo ha mancato il taglio al PGA Championship solo due volte: Seve Ballesteros nel 1986 e Dustin Johnson nel 2021.

Fonte: edition.cnn.com