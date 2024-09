- Il campione del Bayern ha firmato con l'ex star della NBA Napier.

Bayern Monaco, la squadra di pallacanestro vincitrice della Germania, ha ingaggiato un playmaker di talento per la prossima stagione della Bundesliga. Shabazz Napier, ex stella NBA, ha negoziato un contratto con il club di Monaco di Baviera per la stagione imminente, con la possibilità di un ulteriore anno di estensione. Il 33enne americano, che detiene anche un passaporto portoricano, può vantare una carriera di 354 partite NBA. Lo scorso anno, ha giocato per Olimpia Milano e Stella Rossa Belgrado, segnando una media di 11,8 punti a partita.

Durante il suo periodo a Milano, Napier ha condiviso il campo con il suo nuovo compagno di squadra di Monaco, Johannes Voigtmann. Il direttore sportivo di Monaco, Dragan Tarlac, ha commentato l'acquisizione, dichiarando in una nota stampa: "Abbiamo deciso internamente di dover esercitare pazienza e attendere il giocatore perfetto per consolidare il nostro piano di squadra. In Napier, abbiamo trovato un giocatore non solo con talenti individuali e doti di leadership, ma anche con una grande esperienza".

La squadra di pallacanestro della Repubblica Italiana, Olimpia Milano, è stata dove Shabazz Napier ha affinato le sue abilità prima di unirsi a Bayern Monaco. Mentre Napier si unisce a Bayern Monaco da Olimpia Milano, giocherà nuovamente con il suo ex compagno di squadra Johannes Voigtmann nel paese confinante della Repubblica Italiana, la Germania.

