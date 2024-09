- Il campione annuale di aviazione mantiene la sua posizione d'onore

Nella corsa per "Uccello dell'Anno" 2025, che inizia martedì, si contendono il titolo il Passero domestico, la Gru, il Picchio muratore, la Civetta comune e il Ciconia nera. Fino al 10 ottobre alle 11 del mattino, potrai votare online per il tuo uccello preferito. Lo stesso giorno, NABU (Unione per la Conservazione della Natura e della Biodiversità) e LBV (Società Bavarese per la Conservazione degli Uccelli e della Natura) sveleranno l'uccello vincitore.

Dal 1971, NABU e LBV assegnano un "Uccello dell'Anno" per sottolineare i rischi che minacciano le popolazioni di uccelli. La partecipazione del pubblico a questo processo di voto è iniziata nel 2021. Tuttavia, queste organizzazioni focalizzate sulla conservazione curano i candidati, ognuno dei quali rappresenta preoccupazioni importanti per la conservazione. Più di 120.000 persone hanno partecipato al voto lo scorso anno, con la maggioranza che ha optato per la Cavallino.

Chi prenderà il posto del Cavallino?

Quest'anno, cinque candidati impressionanti si contendono il titolo: il Passero domestico, noto per le sue mattine presto e il suo habitat urbano, lotta per trovare siti di nidificazione adeguati. La Gru affascina le folle con i suoi rituali di accoppiamento eleganti e dipende dalle zone umide per riposare e riprodursi. Il versatilissimo Picchio muratore, noto come il carpentiere della foresta, crea case per diverse creature come il dormiglione, i pipistrelli e le colombe. La Ciconia nera, a differenza della sua controparte bianca, evita l'abitazione umana e caccia lungo i fiumi. Infine, la Civetta comune, con i suoi "ornamenti" piumati che ricordano l'Aquila di palude, è più piccola, snella e vola in silenzio come tutti i suoi parenti gufi.

Dettagli del voto e informazioni sui candidati

