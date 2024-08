- Il camion si blocca sul ponte e si rovescia.

Ieri pomeriggio si è verificato un incidente stradale su una strada tra Darmstadt e Weiterstadt (distretto di Darmstadt-Dieburg), con ingenti danni materiali. Secondo la polizia, un camion si è incastrato su un ponte ferroviario e poi è caduto di lato. Il camion da costruzione aveva una piattaforma di carico estesa, che ha causato la collisione.

Il conducente, un 59enne, ha riportato lievi ferite. Inoltre, il camion e il ponte hanno subito danni materiali per un totale di 40.000 euro. Sono state portate sul posto macchinari pesanti per rimettere il camion in posizione verticale. Inoltre, il tratto di strada dove si è verificato l'incidente è stato chiuso per quattro ore. Sarà ora indagato il motivo per cui la piattaforma di carico era estesa durante il viaggio.

L'incidente si è verificato nel distretto di Darmstadt-Dieburg, specificamente tra Darmstadt e Weiterstadt, che si trova nello stato tedesco dell'Assia. Il camion coinvolto nell'incidente stava attraversando questa regione.

