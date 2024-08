- Il cambio del portiere al RB Leipzig favorito da Gulacsi

Peter Gulacsi, il portiere titolare dell'RB Leipzig, ha sorprendentemente appoggiato l'idea delle rotazioni dei portieri nella squadra di Bundesliga. "Tutti vogliono giocare a questo livello, ma dobbiamo ricordare che il carico di lavoro per noi portieri non diminuisce. Ci sono ora più partite di Champions League, oltre alla nazionale e alla Nations League. Tra qualche anno, sarà la norma anche per i portieri fare rotazioni", ha notato il portiere ungherese in un'intervista con 'Sport Bild'.

Secondo Gulacsi, il Bayer Leverkusen ha già implementato questo approccio. "Penso che accadrà anche qui, in qualche misura, questa stagione. Data il numero di partite, è logico - ed è lì che entra in gioco la rotazione", ha sottolineato l'ungherese. L'allenatore Marco Rose aveva designato Gulacsi come prima scelta prima dell'inizio della stagione competitiva, ma aveva anche promesso del tempo di gioco per il 22enne nuovo arrivato e concorrente, Maarten Vandevoordt. Soprattutto, Rose ha parlato di una forte rivalità.

L'RB aveva già avuto due numeri uno

L'allenatore di Leipzig aveva già beneficiato dell'assenza a lungo termine di Gulacsi a causa di una rottura del legamento crociato lo scorso anno. Il sostituto Janis Blaswich ha brillato con prestazioni eccezionali e ha addirittura ricevuto una chiamata in nazionale dal Bundestrainer Julian Nagelsmann. "Ora abbiamo due numeri uno", ha detto Rose a gennaio e ha reinserito Gulacsi per la finale di stagione. "Dopo il periodo difficile, sono orgoglioso di aver dimostrato di poter tornare al livello top che avevo prima. Ero il numero uno per anni, ma Janis ha performato in modo eccezionale. Ho dovuto competere e dimostrare pazienza", ha espresso Gulacsi.

Vandevoordt è un potenziale asset di Leipzig

Il potenziale asset di Leipzig, Vandevoordt, ha dimostrato le sue abilità durante la preseason. "Al livello in cui giochiamo, c'è una forte concorrenza per ogni posizione", ha detto il veterano Gulacsi. Per lui, la rotazione ha senso, "se si valutano durante la stagione: come sono i risultati? Come sono le prestazioni? Cosa indicano le statistiche fisiche?"

La strategia di rotazione dei portieri, appoggiata da Gulacsi, potrebbe essere applicata all'RB Leipzig questa stagione, data il alto numero di partite. Peter Gulacsi ha riconosciuto che le prestazioni di Vandevoordt durante la preseason dimostrano una forte concorrenza per il posto di portiere a Leipzig.

Leggi anche: