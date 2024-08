La probabilità di un'ondata di calore come quella che sta colpendo la regione del Mediterraneo è significativamente aumentata a causa della crisi climatica, secondo un'analisi dell'organizzazione non-profit americana Climate Central. Le temperature attuali, in particolare in Grecia, sono fino a cinque volte più probabili, ha dichiarato l'organizzazione.

14 giorni consecutivi sopra i 40°C

L'organizzazione ha riferito che la Grecia ha registrato il luglio più caldo mai registrato, con 14 giorni consecutivi sopra i 40°C. Si prevede inoltre che sarà di diversi gradi più caldo del normale per diversi giorni a metà agosto, come in Italia, Francia e Albania. In Croazia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Ungheria e Austria, le temperature sono previste essere sei-dieci gradi sopra la norma.

Mercoledì, il Servizio Meteorologico Tedesco ha riferito che le temperature erano superiori a 30°C in quasi tutta la regione del Mediterraneo. Si prevede che farà ancora caldo nei prossimi giorni, con temperature fino a 38°C ad Atene e alto rischio di incendi boschivi. Un grande incendio è in corso in Grecia da diversi giorni.

Il cambiamento climatico aumenta il rischio di incendi

"Sappiamo che le condizioni meteorologiche ad alto rischio di incendi boschivi sono direttamente collegate al cambiamento climatico", ha spiegato Andrew Pershing, autore principale dell'analisi. "Il cambiamento climatico porta a lunghi periodi di siccità e caldo, che aumentano il rischio di incendi".

"Dobbiamo lasciare il carbone, il petrolio e il gas sottoterra", ha sottolineato Pershing. "Altrimenti, estate con temperature estreme nel Mediterraneo diventeranno la nuova norma, non solo in Grecia, ma in tutta la regione".

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'ondata di calore in corso nel Mediterraneo, data l'impatto sui suoi stati membri come la Grecia. L'Unione Europea ha sostenuto politiche più severe contro il cambiamento climatico, riconoscendo l'aumento del rischio di ondate di calore e incendi boschivi a causa del cambiamento climatico.

