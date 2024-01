Il cambiamento climatico e la neve finta potrebbero rendere le Olimpiadi invernali "pericolose", secondo uno studio

Il cambiamento climatico minaccia le Olimpiadi invernali e il futuro degli sport sulla neve, rendendo le condizioni molto più pericolose per gli atleti e i partecipanti, hanno avvertito gli esperti in un rapporto pubblicato una settimana prima dell'inizio dei Giochi invernali del 2022 a Pechino.

I Giochi di Pechino, che prenderanno il via il 4 febbraio, saranno le prime Olimpiadi invernali a utilizzare praticamente il 100% di neve artificiale, grazie all'impiego di oltre 100 generatori di neve e 300 generatori di neve che lavoreranno a pieno ritmo per coprire le piste da sci.

"Questo non solo comporta un uso intensivo di energia e acqua, con l'impiego frequente di sostanze chimiche per rallentare lo scioglimento, ma offre anche una superficie che, secondo molti concorrenti, è imprevedibile e potenzialmente pericolosa", si legge nel rapporto redatto dai ricercatori dello Sport Ecology Group dell'Università di Loughborough in Inghilterra e del gruppo ambientalista Protect Our Winters.

Situate in climi naturalmente aridi, le due città ospitanti, Pechino e Zhangjiakou, potrebbero utilizzare circa 49 milioni di galloni di acqua trattata chimicamente e congelata attraverso le macchine per la neve, secondo la ricerca.

Sebbene la Cina dichiari ripetutamente di utilizzare solo le precipitazioni naturali e l'acqua riciclata per l'innevamento, si teme che l'alto tasso di utilizzo dell'acqua possa mettere sotto ulteriore pressione le già scarse risorse della regione.

La neve naturale sta diventando meno abbondante in alcune regioni e la disponibilità di acqua per l'innevamento sta diminuendo a causa dei cambiamenti climatici, mettendo a rischio l'industria mondiale degli sport sulla neve.

"La gestione di stagioni nevose irregolari e il rapido scioglimento delle stazioni a basso livello sono ormai la norma per molti concorrenti", si legge nella ricerca.

"Il rischio è chiaro: il riscaldamento antropico sta minacciando il futuro a lungo termine degli sport invernali. Inoltre, sta riducendo il numero di località climaticamente idonee a ospitare le Olimpiadi invernali".

Delle 21 sedi utilizzate per i Giochi invernali a partire da Chamonix 1924, i ricercatori stimano che entro il 2050 solo 10 avranno l'"idoneità climatica" e i livelli di innevamento naturale per ospitare un evento.

Chamonix è ora classificata come "ad alto rischio" insieme alle sedi di Norvegia, Francia e Austria, mentre Vancouver, Sochi e Squaw Valley negli Stati Uniti sono considerate "inaffidabili".

Fonte: edition.cnn.com