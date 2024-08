Il calo delle domande di disoccupazione: un segnale positivo per il mercato del lavoro in crisi in America

Le richieste iniziali sono scese a 233.000 dalla settimana precedente, rivista al rialzo a 250.000, secondo i dati del Dipartimento del Lavoro rilasciati giovedì.

"Qualsiasi valore in quella fascia suggerisce un mercato del lavoro piuttosto sano", ha scritto l'economista Joseph Brusuelas su X giovedì mattina.

Gli economisti si aspettavano 240.000 richieste iniziali di assicurazione contro la disoccupazione per la settimana terminata il 3 agosto.

Ma il report non era tutto rose e fiori per il mercato del lavoro.

Il report di giovedì ha anche mostrato che le richieste continue, presentate dalle persone che hanno ricevuto i benefici della disoccupazione per almeno una settimana o più, sono aumentate a 1.88 milioni per la settimana terminata il 27 luglio, il nono mese consecutivo a quel livello o superiore.

I dati sulle richieste settimanali di disoccupazione possono essere altamente volatili e spesso rivisti. Rimangono vicini ai livelli pre-pandemia.

L'ultima immagine del mercato del lavoro USA arriva mentre Wall Street cerca di rimbalzare da un calo del mercato scatenato da un deludente rapporto sul lavoro di luglio che ha mostrato che la disoccupazione è salita al 4,3% dal 4,1% e l'economia ha aggiunto solo 114.000 posti di lavoro. La preoccupazione che l'economia USA stia rallentando più rapidamente del previsto ha alimentato le perdite su tutti e tre i principali indici USA lunedì, con il Dow a un certo punto in calo di più del 2,6%.

I futures USA sono aumentati giovedì dopo la pubblicazione dei dati sul lavoro. I futures del Dow erano in aumento di 177 punti, ovvero l'0,45%. I futures S&P erano in aumento dell'0,8% e i futures Nasdaq erano in aumento del 1,1%. I rendimenti dei Treasury sono anche aumentati, con il Treasury a 10 anni che saliva a 3,981% dopo essere sceso in precedenza questa settimana a causa del deludente rapporto sul lavoro.

Chris Larkin, direttore generale del trading e degli investimenti di E-Trade, ha detto giovedì che i dati sulle richieste di disoccupazione "potrebbero alleviare alcune delle preoccupazioni sollevate dal deludente rapporto sul lavoro della scorsa settimana".

Tuttavia, man mano che gli investitori iniziano a concentrarsi dall

