- Il calo della durata media di vita in Turingia ha registrato un lieve calo.

Diminuzione della speranza di vita in Turingia

Secondo i calcoli dell'Ufficio statistico di Erfurt, le bambine nate oggi in Turingia possono aspettarsi di vivere fino a 82,6 anni, mentre i maschi sono previsti raggiungere i 76,8 anni. Questa diminuzione della speranza di vita è stimata sui dati di mortalità del periodo 2021-2023 e ammonta a poche settimane per entrambi i sessi. Questo calo è attribuito a variazioni nei tassi di mortalità generale e un impatto statistico, con le statistiche della popolazione adeguate al censimento del 2022.

Minore speranza di vita rispetto alla media nazionale

I calcoli dell'Ufficio federale di statistica indicano che la speranza di vita per le bambine nate oggi in Turingia è inferiore di 0,40 anni rispetto alla media nazionale. Per i maschi neonati, la differenza è più significativa, pari a 1,4 anni. Tuttavia, questa differenza si è leggermente ridotta negli ultimi tempi.

La speranza di vita in Turingia presenta diversi modelli tra i diversi gruppi di età. La durata della vita aumenta leggermente per le persone oltre gli 80 anni, con gli uomini che possono aspettarsi di vivere altri 7,6 anni e le donne altri 9,2 anni. Al contrario, la speranza di vita per gli uomini di 65 anni è leggermente diminuita, con 16,9 anni rimanenti, mentre le donne di questa fascia di età possono aspettarsi di vivere altri 20,7 anni.

Prevista una diminuzione della popolazione

La Turingia è prevista come uno dei Länder tedeschi con la maggiore diminuzione della popolazione nei prossimi decenni, secondo un rapporto della Fondazione Bertelsmann. Tra il 2020 e il 2040, la popolazione dello stato è prevista diminuire di circa 230.000 persone, pari al 10,9%, a 1.89 milioni. Questa diminuzione avrà effetti diversi tra le diverse regioni e città, con i comuni più piccoli con meno di 20.000 abitanti che ne saranno maggiormente colpiti. Tuttavia, le città di Erfurt, Jena e Weimar sono previste rimanere relativamente stabili. La popolazione della Turingia ha registrato un aumento di 18.000 residenti nel 2022, principalmente grazie all'immigrazione. Attualmente, lo stato ha una popolazione di circa 2,1 milioni di abitanti.

