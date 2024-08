Il calo dei prezzi degli immobili è fermato secondo le banche Pfandbrief

Per quasi due anni, i prezzi delle proprietà sono in calo. Secondo le banche dei titoli ipotecari, questa fase è ora almeno temporaneamente finita. Tuttavia, la tendenza dei prezzi nelle sette principali città tedesche è incoerente. Un esperto avverte contro l'euforia eccessiva.

Il calo quasi biennale dei prezzi delle proprietà in Germania si è almeno temporaneamente fermato: secondo i dati dell'Associazione delle Banche dei Titoli Immobiliari Tedesche (vdp), sia le proprietà residenziali che commerciali erano leggermente più care nel secondo trimestre rispetto ai primi tre mesi di quest'anno. L'ndice dei prezzi delle proprietà immobiliari vdp è aumentato di mezza percentuale a 175,5 punti, come ha annunciato l'associazione a Berlino.

Negli ultimi giorni, le banche popolari e cooperative, nonché l'Istituto di Economia Mondiale di Kiel, hanno già dichiarato un punto di svolta nel mercato immobiliare. Tuttavia, le banche dei titoli ipotecari sono più caute. "È ancora troppo presto per dichiarare un'inversione di tendenza, ma ci sono segni di un allentamento della situazione difficile", ha detto il CEO Jens Tolckmitt. L'ndice vdp si basa sui dati delle transazioni di oltre 700 istituti di credito, secondo l'associazione.

Le proprietà residenziali e le case erano dello 0,5% più care nel secondo trimestre rispetto al primo, ma del 2,9% più economiche rispetto all'anno precedente. La situazione nelle sette principali città è stata incoerente finora quest'anno: i prezzi sono leggermente diminuiti dal primo al secondo trimestre a Düsseldorf (-0,5%), Monaco di Baviera (-0,4%) e Stoccarda (-0,2%), mentre sono aumentati a Francoforte sul Meno (+0,5%), Amburgo (+0,6%), Colonia (+1,1%) e Berlino (+1,2%).

Non si parla ancora di riduzioni dei prezzi nel mercato degli affitti: gli affitti medi per i nuovi contratti per le case a schiera erano nazionalmente del 6,1% più alti nel secondo trimestre rispetto all'anno precedente, un aumento del 1,4% rispetto al primo trimestre.

I prezzi per gli uffici e le proprietà commerciali sono diminuiti significativamente di più nella comparazione annuale, del 7,4%. C'è stato un lieve aumento dello 0,4% dal primo al secondo trimestre, secondo l'ndice vdp. Tolckmitt non si aspetta un aumento significativo dei prezzi delle proprietà nel loro insieme, ma piuttosto un movimento laterale per diversi trimestri.

L'arresto temporaneo del calo dei prezzi delle proprietà in Germania, come indicato dalle banche dei titoli ipotecari, potrebbe potenzialmente segnalare un cambiamento nel mercato immobiliare dell'economia. Tuttavia, l'avvertimento dell'esperto contro l'euforia eccessiva sottolinea la necessità di cautela, considerando le tendenze incoerenti osservate nelle sette principali città.

