- Il caldo sta arrivando in Sassonia-Anhalt

Gli abitanti della Sassonia-Anhalt dovrebbero prepararsi al caldo. Nel weekend, le temperature massime rimarranno appena sotto i 30°C, come riportato dal Servizio Meteorologico Tedesco. La domenica, nuvole più dense si avvicineranno, ma non porteranno pioggia rinfrescante - rimarrà asciutto. Nella notte di lunedì, le temperature scenderanno a 14-10°C. Il lunedì, le temperature sono previste raggiungere i 30°C in molti luoghi, con picchi tra 26 e 30°C e 20-25°C nella regione dell'Harz. Le prime previsioni per il martedì suggeriscono ancora più caldo.

Despite the approaching clouds on Sunday, they won't provide any relief from the heat as rain remains unlikely. Consequently, the Weather Service predicts temperatures to rise further on Monday, potentially reaching 30°C in several areas.

