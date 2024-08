- Il caldo intenso del Kuwait: l'esistenza svanisce oltre le porte

Quando Ali Habib non può più sopportare temperature che oscillano intorno ai 50 gradi Celsius, si alza dalla sua sedia sotto una tettoia al sole ad un angolo di strada rovente, sale in auto e accende l'aria condizionata per un momento. Habib, che vende semi di girasole agli automobilisti qui per più di 12 ore al giorno, è familiare con la durezza di un'estate del genere. Kuwait irradia calore come un forno. Respirare è faticoso, la pelle e i capelli si scaldano in pochi minuti. Chi ha tempo libero resta dentro durante il giorno se non è costretto.

Kuwait, stretto tra Arabia Saudita e Iraq, preannuncia l'esperienza della vita sotto il cambiamento climatico. In regioni la cui abitabilità diventa insopportabile a causa del calore estremo, la vita quotidiana avviene principalmente entro quattro mura. La previsione è che la temperatura aumenterà di fino a 2,5 gradi Celsius nei prossimi 50-75 anni, rendendo potenzialmente inabitabili per l'esistenza umana grandi parti del paese, secondo "Kuwait Times", citando i dati dell'autorità ambientale. Secondo uno studio di Harvard, ci potrebbero essere 13 decessi ogni 100 a causa del cambiamento climatico.

"È come se non ci fosse un mondo esterno"

Molti locali benestanti raramente si avventurano oltre le loro case e uffici climatizzati d'estate, preferendo invece viaggiare in auto climatizzata verso centri commerciali, negozi o ristoranti climatizzati. "È quasi come se non ci fosse un mondo esterno", ha osservato Sharifa al-Shaalan, un architetto di Kuwait, al "Guardian".

A Mitribah, fuori dalla città di Kuwait, l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO) ha registrato la terza temperatura più alta del mondo di 53,9 gradi nel 2016. Solo la Valle della Morte, California (56,7 gradi - 1913) e Kebili, Tunisia (55,0 gradi - 1931) erano più calde. La WMO mantiene questi dati fino a quando non emerge prova contraria. Kuwait ha superato la soglia dei 50 gradi quest'anno a maggio, segnando l'evento più precoce del genere in decenni.

"Vengo qui ogni giorno intorno alle sei o sette", dice un uomo di 50 anni impegnato in una passeggiata sportiva al "The Avenues", un complesso di shopping e ristorazione climatizzato. L'aria fredda esce dalle ventole e il naso cola. Sotto un tetto di vetro, volano gli uccelli. "Sembra di essere fuori a correre", ha scherzato un entusiasta neozelandese. Alcuni centri commerciali offrono persino piste interne per camminare e correre ai piani superiori.

Pesci morti e palme morenti

All'esterno, dove il sole continua il suo assalto implacabile, lo stress termico su animali e piante è palpabile. Un giornalista locale ha notato che i gatti randagi spesso soffrono di colpo di calore d'estate e vengono spesso portati nei centri veterinari. Gli uccelli spesso soccombono al colpo di calore sui tetti perché non trovano ombra o acqua. I pesci morti sono stati trovati più volte sulle spiagge, presumibilmente a causa della mancanza di ossigeno nell'acqua della baia calda.

Sul lungomare di Kuwait, i piccioni si riuniscono all'ombra di un palma. Gli alberi lungo il marciapiede avvizziscono a causa del calore, anche quelli resistenti appaiono secchi ai bordi della strada, la loro fogliame appassito.

Medico: Temperature sopra i 40 gradi per periodi prolungati possono essere letali

In un'umidità estrema, come quella lungo la costa di Kuwait, il corpo non può più raffreddarsi attraverso la sudorazione, dice il dottor Andrea Nakoinz della Alleanza Tedesca sul Cambiamento Climatico e la Salute. Il sudore smette di evaporare dalla pelle, che normalmente servirebbe come meccanismo di raffreddamento. "In tali casi, temperature superiori a 40 gradi per periodi prolungati possono essere letali".

Gli edifici climatizzati che consumano grandi quantità di energia non sono una soluzione ideale. L'aria secca dei condizionatori può irritare il sistema respiratorio, rendendolo più suscettibile alle infezioni, secondo Nakoinz. L'esposizione a lungo termine a ambienti climatizzati può causare collasso circolatorio in coloro che hanno condizioni preesistenti, aggiunge.

La situazione di Kuwait ruota intorno al petrolio, scoperto nel 1938. I proventi delle esportazioni di petrolio - Kuwait detiene alcune delle più grandi riserve di petrolio del mondo - hanno alimentato la crescita, gli grattacieli e le superstrade. Contestualmente, lo stato e i suoi cittadini hanno sviluppato una dipendenza da questa risorsa, dalla quale il mondo deve disintossicarsi se vuole contrastare gli effetti del cambiamento climatico, come il calore estremo. Entro il 2030, Kuwait si prefigge di ottenere il 15% della sua energia da fonti rinnovabili, ma la quota era solo dello 0,2% nel 2019, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (IEA). Kuwait ha uno dei tassi di consumo di elettricità più alti al mondo e continua a salire.

"Il petrolio ci tiene mobili" e "alimenta il nostro mondo", si legge su una targa in un museo vicino al più grande campo petrolifero, Burgan. "Il nostro petrolio" è venerato come "il nostro popolo", "il nostro mondo" e "il nostro futuro". Il petrolio simboleggia il progresso; è una questione di orgoglio nazionale, non una sostanza dannosa per l'ambiente come la percepiscono gli attivisti ambientali in Europa. Nel negozio del museo di Kuwait, c'è un simpatico barile di petrolio con elmetto e tuta blu in taglie per bambini.

Kuwait ha la benzina più economica del Golfo, secondo il proprietario di un'azienda turistica. A causa dei sussidi governativi, un litro di benzina premium costa circa 60 centesimi di euro alle pompe di benzina, meno di un litro di Coca-Cola. Quando si ferma e scende per 15-20 minuti, l'uomo lascia il motore acceso per mantenere fresco il veicolo. Il suo consumo di carburante si aggira tra i 14 e i 20 litri per 100 chilometri.

Passeggiatori oziosi agli incroci si proteggono con ombrelli e sciarpe a malapena coprenti il viso, proteggendosi dal sole cocente e dallo smog. La maggior parte delle spiagge rimane poco frequentata, solo un pugno di personaggi risoluti godono del sole rovente a mezzogiorno o trascinano i piedi nelle onde refrigeranti.

La gravità del riscaldamento globale colpisce per prima i segmenti più marginalizzati della società. Siti in via di sviluppo per la costruzione nelle vicinanze di Chaitan vedono Indiani o lavoratori dello Sri Lanka mescolare cemento e posare tubi. Il lavoro all'aperto è proibito tra le 11 e le 16 durante l'estate a causa del caldo. Questa consistente parte della popolazione del Kuwait (circa due terzi) che sono lavoratori migranti stranieri, sono a rischio elevato di malattie correlate al calore, secondo le osservazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Al mercato del pesce affollato, che trascina il giorno's catch, gli Egiziani lavorano a una temperatura sconcertante di 48 gradi Celsius. "Cosa posso fare?" si domanda Hamid Mohammed Issa, un veterano di 42 anni a Kuwait. Gocce di sudore scorrono sulla sua fronte come una cascata. "Devo provvedere a me stesso."

Despite the overwhelming heat, Ali Habib checks the weather forecast every day to plan his sale of sunflower seeds during the scorching hours. The harsh summer weather in Kuwait often leads to weather warnings, urging people to stay indoors and avoid direct sunlight.

