Nei prossimi giorni, i residenti della Renania Settentrionale-Vestfalia possono aspettarsi non solo giornate calde, ma anche notti tiepide all'inizio. "Le temperature rimarranno relativamente elevate durante la notte da martedì a mercoledì, raggiungendo un minimo di 20 a 22 gradi," ha detto un meteorologo del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) all'Agenzia Tedesca di Stampa.

Oggi potrebbe sfidare il record annuale di temperatura dello stato di 35,4 gradi. Il DWD ha emesso un avviso di calore estremo per la NRW. "Le temperature saranno superiori a 30 gradi in molte aree. In alcuni luoghi, potrebbero raggiungere anche 35 gradi o più," ha detto l'esperto di meteorologia.

Ancora "relativamente opprimente"

Temporali isolati - localmente con pioggia intensa, grandine e raffiche di vento - sono attesi per tutta la giornata. "Questo è molto localizzato, e la maggior parte delle persone in NRW probabilmente rimarrà asciutta oggi," ha detto il meteorologo. "Tuttavia, sarà diverso mercoledì, con piogge e temporali che diventeranno più diffusi."

Le temperature diminuiranno a metà settimana, raggiungendo circa 25 gradi lungo il Reno e ancora circa 30 gradi lungo il Weser. "Perché è molto umido, si avvertirà relativamente opprimente," ha spiegato l'esperto. Almeno entro la notte di giovedì, le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo un minimo di 15 a 17 gradi.

Per rinfrescarsi a casa durante il caldo, il DWD consiglia: "Aerare sufficientemente, non solo di notte. Assicurarsi la ventilazione incrociata o almeno un po' di movimento d'aria. Un ventilatore non raffredda l'aria, ma aiuta l'evaporazione dell'umidità dalla pelle, lasciando una sensazione di fresco."

Tempo instabile per il fine settimana

Eliminare il calore dalle case e dagli edifici potrebbe richiedere ancora alcuni giorni. Il DWD si aspetta temperature calde di 25 a 28 gradi per giovedì. "Sarà per lo più asciutto. Possibili piogge isolate," ha detto l'esperto. Le temperature scenderanno a una più fresca 15 a 17 gradi durante la notte di venerdì.

Venerdì avrà temperature simili al giorno precedente, con cieli prevalentemente soleggiati, alcune variabilità e nuvole compatte. Pioggia possibile nel pomeriggio. L'outlook per il fine settimana suggerisce tempo instabile. "Non sarà così caldo, ma sarà ancora caldo," ha detto l'esperto.

