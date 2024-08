- Il caldo è finito e le tempeste stanno arrivando

Il caldo intenso in Baviera è, per ora, passato, ma rimane caldo come un'estate alta: dopo il giorno più caldo dell'anno con una temperatura massima provvisoria di 36,1 gradi Celsius a Kitzingen, le temperature stanno ora diminuendo, con 26 a 30 gradi Celsius attesi per giovedì nello Stato Libero. Verso il weekend, potrebbe esserci anche pioggia diffusa e persistente, riducendo il rischio di incendi boschivi.

Secondo le previsioni del Servizio Meteorologico Tedesco (DWD), rimarrà tempestoso, soprattutto nel sud della Baviera, dove si prevedono forti piogge, addirittura tempeste severe. I visitatori di un concerto di Adele a Monaco dovrebbero prepararsi alla pioggia e alle possibili tempeste severe mercoledì sera.

Martedì sera, i vigili del fuoco e la polizia hanno avuto molto da fare a causa di tempeste locali. Sono state particolarmente colpite la Bassa Baviera, l'Alta Baviera e l'ovest di Monaco.

Interruzioni temporanee nel traffico ferroviario

Nel distretto di Rosenheim nell'Alta Baviera, un Eurocity ha urtato un albero caduto sui binari, secondo la Polizia Federale. A bordo c'erano circa 260 persone, ma nessuno è rimasto ferito, ha detto la Polizia Federale. In altri luoghi, le tempeste hanno causato disagi nel traffico ferroviario.

Alberi sradicati, rami caduti, seminterrati allagati

In Bassa Baviera, secondo la polizia, gli alberi sono stati sradicati, i veicoli danneggiati dai rami caduti e i seminterrati allagati dall'acqua. A Feldkirchen nel distretto di Straubing-Bogen, l'elettricità è stata interrotta per un po'. La processione delle lanterne prevista in occasione del festival di Straubing Gauboden è stata cancellata dall'organizzatore a causa del rischio di tempeste.

A Monaco, le tempeste hanno principalmente colpito l'ovest della città in serata. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha risposto a 35 incidenti legati alle tempeste. La pioggia intensa ha allagato le strade, le gallerie e i seminterrati. In altri luoghi ci sono state anche alluvioni, ad esempio a Weißenburg in Franconia Media.

Nel distretto di Eichstätt nell'Alta Baviera, tre persone sono rimaste ferite quando un conducente ha perso il controllo del proprio veicolo sull'autostrada A9 sotto la pioggia intensa.

L'intensità della pioggia è prevista aumentare verso il weekend, riducendo significativamente il rischio di incendi boschivi. Nonostante le previsioni di forti piogge e possibili tempeste severe, il concerto di Adele a Monaco è ancora previsto per mercoledì sera.

