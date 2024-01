Il calcio statunitense accetta un accordo sulla parità di retribuzione

In base agli accordi, l'US Soccer diventerà "la prima Federazione al mondo a equiparare i premi in denaro della Coppa del Mondo FIFA" assegnati alle squadre per la partecipazione ai Mondiali.

"Questo è un momento davvero storico", ha dichiarato mercoledì la presidente dell'US Soccer Cindy Parlow Cone in un comunicato. "Questi accordi hanno cambiato per sempre il gioco qui negli Stati Uniti e hanno il potenziale per cambiare il gioco in tutto il mondo".

Cone ha aggiunto: "L'US Soccer e le giocatrici dell'USWNT e dell'USMNT hanno resettato il loro rapporto con questi nuovi accordi e ci stanno portando verso una nuova fase incredibilmente eccitante di crescita reciproca e di collaborazione, mentre continuiamo la nostra missione di diventare lo sport preminente negli Stati Uniti".

Come parte dell'accordo, l'US Soccer condividerà una parte dei suoi "ricavi da trasmissioni, partner e sponsorizzazioni, con una divisione al 50/50 di tale quota suddivisa equamente tra USWNT e USMNT".

"Hanno detto che la parità di retribuzione tra uomini e donne non era possibile, ma questo non ci ha fermato e siamo andati avanti e l'abbiamo ottenuta", ha dichiarato Walker Zimmerman, membro del gruppo dirigente della USNSTPA.

"Speriamo che questo risvegli altri alla necessità di questo tipo di cambiamento e che ispiri la FIFA e altri paesi del mondo a muoversi nella stessa direzione", ha aggiunto Zimmerman.

L'accordo comprende anche altre aree come l'assistenza all'infanzia, il congedo parentale, l'invalidità a breve termine, i danni alla salute mentale, i viaggi e la parità di qualità delle sedi e delle superfici di gioco.

"Ci auguriamo che questo accordo e i risultati storici ottenuti non solo nel garantire la parità di retribuzione, ma anche nel migliorare l'ambiente di allenamento e di gioco per le giocatrici della Nazionale, servano allo stesso modo come base per la continua crescita del calcio femminile sia negli Stati Uniti che all'estero", ha dichiarato la giocatrice e presidente della USWNTPA Becky Sauerbrunn.

L'attrice Jessica Chastain ha twittato "Gooooooal!" dopo che l'annuncio è stato reso pubblico, riflettendo l'umore di molti sui social media.

All'inizio di quest'anno, l'US Soccer e l'USWNT hanno raggiunto un accordo per porre fine a una disputa sulla parità di retribuzione che risale al marzo 2019, quando l'USWNT ha intentato una causa per discriminazione di genere contro l'US Soccer.

Come parte dell'accordo, l'US Soccer ha versato 22 milioni di dollari alle giocatrici coinvolte nella causa e altri 2 milioni di dollari in un conto "a beneficio delle giocatrici dell'USWNT per i loro obiettivi post-carriera e per gli sforzi di beneficenza legati al calcio femminile e alle ragazze", secondo una dichiarazione congiunta dell'US Soccer e dell'USWNT.

L'annuncio di mercoledì sulla parità di retribuzione arriva sei mesi prima della partecipazione della USMNT ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar, che inizieranno il 21 novembre.

Fonte: edition.cnn.com