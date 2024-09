- "Il calcio si mette in secondo piano": l'allenatore Jagatic rilascia una dichiarazione forte

Dopo la loro vittoria per 1-0 in trasferta contro il Chemnitzer FC nella Regionalliga Nordost, il coach della BSG Chemie Leipzig, Miroslav Jagatic, ha tenuto un discorso illuminante. Invece di festeggiare il loro successo, ha scelto di procedere con cautela. "Abbiamo la tendenza a guardare indietro agli anni '60 e '70 e apprezzare le imprese di quel periodo. Siamo anni luce lontani da quello ora, indipendentemente dal fatto che si tratti di BSG Chemie, Chemnitzer FC o altri club storici," ha condiviso Jagatic durante la conferenza stampa post-partita.

La conversazione si è poi spostata sulla perdita di un grande giocatore e persona ancora più grande, Fritz Feister, del Chemnitzer FC. Jagatic ha espresso le sue sincere condoglianze alla famiglia di Feister, augurando loro forza in questo periodo difficile. "Fritz non era solo un calciatore talentuoso ma anche un individuo meraviglioso che aveva una profonda passione per il gioco. Questo club gli deve molto," ha riconosciuto Jagatic.

Non si trattava solo di un gesto cortese da parte dell'allenatore ospite. Questo ha anche evidenziato i valori fondamentali che lo sport dovrebbe sostenere. Di conseguenza, la quinta sconfitta consecutiva del CFC e l'esordio del loro nuovo allenatore, Benjamin Duda, sono passati in secondo piano. Solo quattro giorni prima, il campione della DDR, Feister, era morto all'età di 81 anni. Prima dell'inizio della partita, sia i tifosi di casa che quelli in trasferta, nonché entrambe le squadre e gli staff, hanno reso omaggio a Feister con un minuto di silenzio. L'annunciatore dello stadio ha anche reso omaggio al campione del 1967 prima dell'inizio della partita.

La BSG Chemie Leipzig si prepara ad affrontare il loro prossimo avversario, mentre il mondo del calcio continua a onorare l'eredità di Fritz Feister, una figura amata al Chemnitzer FC. Nonostante siano concentrati sulla loro preparazione, Jagatic e la sua squadra della BSG Chemie Leipzig sono attenti a riconoscere l'impatto profondo che Feister ha avuto sul loro club rivale.

