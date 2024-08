- "Il calcio nei dormitori": pensieri del manager dopo la Coppa (Hanover)

Football Manager Marcus Mann ha criticato duramente l'allenatore e i giocatori dopo l'eliminazione di Hannover 96 dalla coppa. La posizione dell'allenatore Stefan Leitl è stata messa in discussione prima del prossimo derby di seconda divisione del Nord contro Hamburger SV, in programma per venerdì prossimo.

"Basta così," ha dichiarato Mann dopo la sconfitta per 0:2 contro la squadra di terza divisione Arminia Bielefeld sabato. "Nel nostro tentativo di dominare il gioco, stiamo scivolando in un sonno profondo. È come guardare un film noioso. Stiamo ricevendo una lezione su come giocare a calcio e cosa significa veramente due volte in otto giorni. Dobbiamo scrollarci di dosso questa letargia in fretta perché non ce la faccio più."

Chiamato in causa se questa critica fosse anche rivolta a Leitl, il manager di calcio ha risposto: "Sembra che tutti si siano persi."

Nel suo terzo anno con Hannover 96, i soci del club, tra cui il presidente del club Martin Kind e il tycoon della farmacia Dirk Roßmann, hanno reso chiaro che il compito di Leitl è quello di guidare la squadra di nuovo in Bundesliga. Non essere riusciti a ottenere la promozione in primavera e una seconda metà del 2023 difficile avevano già messo Leitl sotto la lente d'ingrandimento. Nonostante un inizio promettente nella stagione di seconda divisione con otto punti in quattro partite, Hannover 96 affronta una nuova pressione prima della partita casalinga contro l'HSV (venerdì, 6:30 PM/Sky).

"La critica di Marcus Mann va oltre i giocatori, poiché ha anche espresso preoccupazioni per le prestazioni della squadra sotto l'allenatore Stefan Leitl nella squadra di seconda divisione di Bassa Sassonia Hannover 96."

"Date le attuali difficoltà di Hannover 96 e la pressione per tornare in Bundesliga, i soci del club, tra cui Martin Kind e Dirk Roßmann, hanno reso chiaro che la posizione di Leitl in Bassa Sassonia è cruciale per il successo della squadra."

