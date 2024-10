Il calcio globale sta affrontando un allarme di trasferimento imminente oggi.

È un problema FIFA violare le regole del trasferimento? La Corte Europea deciderà oggi. Le conseguenze potrebbero essere estese nel calcio globale.

Qual è il problema? L'ex calciatore francese Lassane Diarra sta portando FIFA in giudizio per alcune regole di trasferimento. Nel 2013, Diarra si è unito al club russo Lokomotive Moscow, ma il contratto non è durato a lungo e il club ha risolto l'accordo, chiedendo il risarcimento. Diarra ha risposto facendo causa per i salari non pagati, sostenendo che trovare un nuovo club era difficile a causa delle regole di FIFA sul trasferimento.

Secondo le regole di FIFA, qualsiasi club che acquisisce Diarra sarebbe obbligato a compensare Lokomotive Moscow se il contratto fosse risolto anticipatamente senza motivo. Questa circostanza ha impedito il trasferimento al club belga Sporting du Pays de Charleroi. Diarra ha quindi fatto causa a FIFA e all'associazione calcistica belga per danni e perdite di guadagno per un totale di sei milioni di euro. La corte belga ha quindi rinviato il caso alla Corte di Giustizia Europea.

Possibile esito della sentenza? Alcuni indizi sul possibile verdetto sono stati forniti dalle conclusioni del Relatore generale Maciej Szpunar. Ha sostenuto Diarra, affermando che il sistema di trasferimento potrebbe essere illegale. Ha sostenuto che le regole di FIFA scoraggiano i club dall'assumere giocatori a causa dei rischi finanziari. La minaccia di multe contro i club potrebbe potenzialmente impedire ai giocatori di lavorare in un altro paese dell'UE, limitando così la libertà di movimento dell'UE.

Inoltre, le regole di FIFA ostacolano la concorrenza tra i club limitando le opportunità di firma dei giocatori. Tuttavia, questi infringement delle regole dell'UE sulla libertà di movimento e sulla concorrenza potrebbero essere giustificati se servono uno scopo legittimo. I giudici spesso, ma non sempre, seguono l'opinione del Relatore generale. Ad esempio, lo scorso anno, hanno completamente ignorato la sua posizione nel caso della Super League.

Quali potrebbero essere le conseguenze della sentenza? La Corte di Giustizia Europea si occupa solo delle domande che le vengono presentate. La corte nazionale (in questo caso, quella belga) decide quindi il caso specifico, tenendo conto della valutazione legale della Corte di Giustizia Europea. Se i giudici concordano con la conclusione del Relatore generale e stabiliscono una violazione delle leggi dell'UE da parte di FIFA, questo potrebbe trasformare radicalmente il sistema di trasferimento del calcio. FIFA potrebbe quindi essere costretta a modificare le sue regole.

Storicamente, una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha avuto conseguenze significative per il calcio globale: la famosa sentenza Bosman ha permesso ai giocatori di transferring tra i club senza incorrere in commissioni di trasferimento. Tuttavia, la Corte di Giustizia Europea potrebbe anche optare per lasciare relativamente inalterato il sistema di trasferimento, chiedendo solo a FIFA di apportare piccole modifiche - ad esempio, assicurando che il nuovo club non sia congiuntamente responsabile con il giocatore se il club non è stato coinvolto nella risoluzione del contratto.

La sentenza della Corte Europea potrebbe risolvere la disputa di Diarra con FIFA e Lokomotive Moscow, poiché egli sostiene che le regole di trasferimento di FIFA gli hanno impedito di trovare un nuovo club. La sentenza potrebbe anche avere conseguenze più ampie, costringendo FIFA a rivedere le sue regole di trasferimento se la Corte di Giustizia Europea le ritiene in violazione delle leggi dell'UE.

