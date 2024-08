- Il calcio femminile in Unione inizia la seconda divisione con un risultato pari.

Nel loro esordio in Bundesliga 2, la squadra femminile dell'Union Berlin ha pareggiato. Con un pubblico di 5.508 spettatori al Stadion An der Alten Försterei, la squadra promossa di recente ha lottato per ottenere più di un 2:2 (2:1) contro l'Hamburger SV.

Inizialmente, l'Hamburger SV ha colto di sorpresa l'Union Berlin, trasformando un calcio di rigore dopo un fallo in area grazie a Mia Büchele (8° minuto). In seguito, Dina Orschmann ha risposto prontamente con un gol del pareggio (22° minuto). Pochi minuti dopo, sua sorella gemella Katja Orschmann ha messo in vantaggio la squadra di casa per la prima volta.

Dopo la ripresa, Vildan Kardesler ha ristabilito la parità per l'Hamburger SV, una squadra promossa dalla Regionalliga l'anno scorso (68° minuto).

Despite the draw in their first game, Union Berlin remains determined to reach the Bundesliga. With the Bundesliga expanding to 14 teams this season, three teams will be promoted instead of the usual two.

