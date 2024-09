Il calcio è un verde paesaggio per le scommesse.

Voci di Scandali di Scommesse nel Calcio Amatoriale Tedesco: Diversi Incontri Sotto Indagine per Manipolazione

Dall novembre 2022, sono emerse sospetti di manipolazione degli incontri in Germania, che interessano circa 17 partite in diverse livelli. Questi incontri apparentemente influenzati includono partite della 3. Liga, leghe regionali e diverse Oberligas, utilizzate per frodi sulle scommesse. Si dice che incontri chiave con arbitraggi sospetti o prestazioni insolite dei portieri e dei difensori abbiano visto attività di scommesse sospette, con informazioni interne che vengono apparentemente vendute sui mercati darknet per potenziali grandi guadagni dalle scommesse. Si dice che le prove, come i registri di chat concordanti, sostengano queste affermazioni criminali.

Le Scommesse sul Calcio Amatoriale sono Illegali?

In Germania, le scommesse sportive sono proibite dal Trattato di Stato sul Gioco. Tuttavia, i piattaforme di scommesse estere offrono l'opportunità di piazzare scommesse su partite amatoriali al di sotto dei tre campionati professionistici nazionali. Le società come Sportradar, che raccolgono e digitalizzano i dati delle partite, diffondono informazioni in tempo reale sullo sviluppo del gioco e alzano un segnale d'allarme se vengono piazzate scommesse anormalmente grandi su specifici eventi durante una partita in un particolare paese, aiutando così a scoprire potenziali manipolazioni.

Perché è Possibile Piazzare Scommesse in Gioco su Partite Amatoriali?

Grazie ai data scout, è possibile piazzare scommesse in gioco su partite amatoriali. In un documentario ARD, questi individui sono stati mostrati mentre lavoravano a bordo campo delle partite della 5ª lega, aggiornando i dati del gioco in tempo reale attraverso i loro telefoni cellulari per i piattaforme online. A causa di questo flusso di dati, le quote per la partita cambiano minuto per minuto in base alle prestazioni delle squadre. I fornitori di scommesse esteri consentono il monitoraggio in tempo reale e le scommesse in gioco su queste partite, con i data scout che agiscono come loro principali clienti nel documentario ARD.

Perché le Partite di Calcio Amatoriale sono Vulnerabili alla Fissazione degli Incontri?

Gli incentivi finanziari derivanti da salari bassi attirano giocatori e arbitri interessati a un facile e apparentemente rapido reddito extra, rendendo le partite delle leghe inferiori particolarmente suscettibili alla manipolazione. Influenzare i risultati dei giochi attraverso azioni mirate, tipicamente tangenti, è relativamente inosservato nella lega amatoriale.

In Che Misura la Bundesliga Trae Beneficio dalle Scommesse Sportive?

La pubblicità delle scommesse sportive è ora diffusa nei match di prima divisione e addirittura negli stadi stessi, con la maggior parte dei club che stipula accordi di sponsorizzazione con i fornitori di scommesse, le società di lotterie o i casinò, compresa la stessa Bundesliga tedesca (DFL). Il VfL Bochum rimane un'eccezione tra i campionati di prima divisione attuali. Al VfB Stuttgart, lo scorso anno è sorta una controversia quando un provider di scommesse francese è diventato lo sponsor principale del club, attirando forti critiche dai tifosi e dall'investitore Porsche. Nonostante un contratto precedentemente concordato di tre anni, la partnership è stata interrotta anticipatamente alla fine di questa stagione.

Quali Misure vengono Prese Contro la Fissazione degli Incontri?

Le autorità stanno attualmente indagando sui match implicati, con le indagini in corso che richiedono molto tempo. Recenti dichiarazioni della Federazione calcistica tedesca (DFB) indicano la collaborazione con l'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) e l'Ufficio di polizia criminale statale (LKA) per raccogliere prove, ma non sono emersi risultati concreti riguardo ai giochi accusati fino ad ora. Alcuni club hanno adottato misure aggressive per disturbare il flusso di dati verso i fornitori di scommesse esteri, adottando azioni come l'espulsione dei data scout durante le partite casalinghe e il impedimento delle scommesse in gioco. Un recente esempio ha visto un incidente simile coinvolge ALTONA 93 del club di Amburgo lo scorso sabato.

