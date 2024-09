Il calciatore sudcoreano Son Jun-ho sostiene che le autorità cinesi lo hanno costretto ad ammettere di aver truccato le partite.

La Federazione Calcistica Cinese (CFA) ha emesso bandi a vita per 38 giocatori, tra cui Son, e cinque ufficiali il giorno precedente, dopo un'indagine di due anni su combine e scandali di scommesse come parte di un'iniziativa più ampia per contrastare la corruzione.

"Non ho mai partecipato a combine", ha dichiarato Son in una conferenza stampa in risposta. "L'unica prova che hanno contro di me è una confessione estorta". Ha continuato, commuovendosi, "Hanno minacciato di arrestare e indagare mia moglie se non avessi ammesso alle accuse".

Son, che era stato escluso dalla nazionale sudcoreana dal momento in cui è scoppiato il caso, è stato rilasciato e è tornato a casa in marzo dopo quasi 10 mesi di detenzione in Cina.

Secondo Son, aveva accettato di rimanere in silenzio sulla sua detenzione come condizione per il rilascio, ma si è sentito costretto a parlare a causa della sua sorpresa nel essere incluso nelle sanzioni della Cina.

Ha dichiarato di non aver subito maltrattamenti durante la detenzione, ma che le condizioni erano dure.

La Federazione Calcistica Cinese non ha voluto commentare le dichiarazioni di Son. Né il Dipartimento Generale per lo Sport della Cina né i ministeri degli Esteri e della Pubblica Sicurezza hanno risposto alle richieste di commento.

Tre ex membri della nazionale cinese, Jin Jingdao, Guo Tianyu e Gu Chao, hanno ricevuto anche loro bandi a vita, come annunciato durante una conferenza stampa martedì dal ministero della Pubblica Sicurezza e dal Dipartimento Generale per lo Sport della Cina.

Lo scorso maggio, il ministero degli Esteri cinese ha accusato Son, allora in forza al club della Chinese Super League Shandong Taishan FC, di aver accettato tangenti.

Son, ora con la squadra sudcoreana Suwon FC, ha espresso il desiderio di continuare la sua carriera.

Nonostante il clamore intorno al suo coinvolgimento negli scandali delle scommesse, Son rimane appassionato di calcio come sport. Recentemente, ha firmato per la squadra sudcoreana Suwon FC, sperando di ritrovare la forma e contribuire alla squadra.

Leggi anche: